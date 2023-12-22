الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لينك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2024

الخدمات المتكاملة
الخدمات المتكاملة

ننشر لكم لينك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2024، حيث يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، للحصول على كارت الخدمات المتكاملة للاستفادة من المميزات والخدمات التي تقدمها الدولة لتأمين حياة كريمة ليهم.

لينك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2024

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الصحة والسكان التفاصيل الأساسية للحصول علي نتيجة الكشف الطبي، من أجل الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة عبر الرابط التالي:  http://www.smcegy.com/Default.aspx?par=1&id=0
الخطوة الثانية: اختيار قسم «أخبارنا»، ثم اضغط على رمز الكشف الطبي لبطاقة طالبي فيسبوك والخدمات المتكاملة.
الخطوة الثالثة: الضغط على رابط الموقع الإلكتروني لتعلم النتيجة الطبية.
الخطوة الرابعة: ادخال الرقم القومي الخاص بطالب الخدمة.
الخطوة الخامسة: الضغط على كلمة «بحث».
وأخيرًا: تظهر أمامك نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة.

كيفية الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

ويستطيع المواطنون الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024، عن طريق اتباع الخطوات التالية؛

خطوة أولي (1): طلب للحصول على بيان طبي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.
خطوة ثانية (2): التوجه إلى أقرب مكتب تأهيل في الموعد المحدد، مع المستندات المطلوبة، وهي:

1- صورة البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
2- أصل الرقم أو أصل البطاقة الوطنية.
3- تقرير طبي معتمد من أحد المسؤولين الحكوميين أو الخاصين.

خطوة ثالثة (3): إجراء التقييم الوظيفي من قبل اللجنة القضائية.
خطوة رابعة (4): استلام بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة ثبوت فيسبوك.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي بالمجالس الطبية لسيارات المعاقين

مستحقي الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

وفي هذا الجانب، نوفر لكم مستحقي الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة 2024، تشمل ما يلي:

1- الإعاقات الذهنية.
2- الإعاقات البصرية.
3- الإعاقات السمعية.
4-الإعاقة.
5- الإعاقات المزدوجة.
6- الإعاقات الشديدة.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة لسيارات ذوي الهمم 2024

وفي هذا الصدد، نعرض لكم مميزات كارت الخدمات المتكاملة لسيارات الهمم، جاءت علي النحو التالي:

1- وسائل النقل والمواصلات العامة الشائعة.
2- تأسست في جميع المؤسسات الحكومية بنسبة 5%.
3- المدارس المدمجة في المدارس.
4- الإعفاء من جميع الرسوم الجمركية المقررة على السيارات.
5- الإعفاء الجمركي على جميع الأجهزة التعويضية.
6- الحصول على سكن حكومي مناسب دون مقابل.
7- الكشف المجاني في مستشفيات الدولة.
8- إمكانية الجمع بين معاشين.

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