رابط موقع المجالس الطبية المتخصصة للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى لذوى الإعاقة 2023.. من الكلمات الأكثر بحثًا عبر مؤشر “جوجل”.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

رابط موقع المجالس الطبية المتخصصة للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى لذوى الإعاقة 2023

وأتاحت وزارة الصحة والسكان موقع إلكترونى تسهيلا عليهم فى حالة الرغبة فى الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى لذوى الإعاقة 2023 للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة والتى تحميل العديد من المميزات لذوى الإعاقة.

رابط موقع المجالس الطبية المتخصصة للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى لذوى الإعاقة 2023

يمكن لذوي القدرات الخاصة، الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى من خلال الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة لذوى الإعاقة، وذلك من خلال الدخول على هذا الرابط

http://www.smcegy.com/site/Services/Default.aspx

اختيار الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم

الضغط على أيقونة " بحث".

شروط التقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

حددت وزارة الصحة، مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرها في الشخص الراغب فى الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 وهى كالتالى:

يكون المتقدم مصابًا بأحد هذه الإعاقات " الجذام - متلازمة داون - فقد البصر التام - الشلل الرباعي - الشلل الدماغي - فقد السمع التام - الإعاقات المتعددة - شلل الأطفال الشديد - الإعاقات الذهنية الشديدة - الشلل النصفي الطولي أو السفلي - اضطراب طيف التوحد - البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد سواء يد أو قدم - الحالات المتقدمة من ضمور العضلات - ذوي القزامة 140 سم فأقل بعد إتمام سن البلوغ".

ضرورة عمل تقرير طبي يتم الحصول عليه خلال السنوات الثلاثة الماضية، على أن يكون مصدق عليه من أحد مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها.

إجراء امتحان في مكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامة الشخص صاحب الإعاقة.

ألوان البطاقات المتكاملة

للتميز بين نوع الإعاقات المختلفة فهل هى إعاقة شديدة أم متوسطة أو بسيطة يتم من خلال لون بطاقة الخدمات المتكاملة حيث تتنوع ألوان بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 حسب نوع ودرجة الإعاقة لدى كل شخص..

ويشير اللون الأزرق إلى الإعاقات الشديدة، والأخضر إلى الإعاقات المتوسطة، فيما يكون اللون الأرجواني مخصص للأشخاص ذات الإعاقات البسيطة.