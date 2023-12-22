الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مجلة الأزهر تواصل دعمها للقضية الفلسطينية وتكشف الوجه الحقيقى للصهيونية

مجلة الأزهر
مجلة الأزهر

واصلت مَجلة الأزهر الشريف في عددها الصادر أول شهر (جمادى الآخرة) لعام 1445هـ، نَشْر عدد من الموضوعات الداعمة للقضية الفلسطينية والكاشفة عن الوجه الحقيقي للصهيونية، وذلك للشهر الثاني على التوالي في مقالات خاصة ضمن صفحات المجلة التي تُتاح بشكل دوري أوَّل كلِّ شهر عربي.

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وقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر: إنَّ المجلة تجمع في مادتها بين الأصالة والمعاصرة؛ إذْ هي ليست منعزلةً عن واقع الأمَّتين العربية والإسلامية، وما تعيشه من أزمات وقضايا، وعلى رأسها: القضية الفلسطينية العادلة، التي تُعد القضية الأولى والمركزية للعرب والمسلمين.


وأوضح عيَّاد أن عدد هذا الشهر من مجلة الأزهر قد ضمَّ -إلى جانب مقالات أبواب المجلة- عددًا من الموضوعات الخاصة بالأحداث الجارية على أرض فلسطين المحتلة وحرب الإبادة الصهيونية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ مشيرًا إلى أنَّ أبرز هذه الموضوعات: مقال للأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بعنوان: (الصهيونية وإبادة الإنسانية)، ومقال للأستاذ الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء وعضو مجمع البحوث الإسلامية، بعنوان: (تباين المواقف من حرب غزة وموقف الشرع منها)، ومقال للأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، بعنوان: (العنف الصهيوني الغاشم وجذوره الدينية)، إضافةً عدد من المقالات التي كشفت عن سرقة اليهود للفكر الإسلامي، وفنَّدت مزاعم تفوق اليهود على سائر الأمم، وسلَّطت الضوء على الدعم الأمريكي والغربي للكِيان الصهيوني.

من جانبه، أشار الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية والمشرف على إصدار مجلة الأزهر، إلى أنَّ المجلة قد أصدرت كتابَين هديَّة للقرَّاء؛ بعنوان: (الصهيونية العالمية) للأستاذ الكبير عباس محمود العقاد، و(الموجز في تاريخ القدس) للأستاذ عارف باشا العارف، وهما مِن تقديم: فضيلة أ.د. نظير محمد عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر.

وتُباع مجلة الأزهر التي صدر العدد الأول منها في عام 1349هـ= 1930م، بخمسة جنيهات فقط، كما أن باب الاشتراكات فيها مفتوح من خلال التواصل مع الإدارة العامة لمجلة الأزهر بمجمع البحوث الإسلامية في شارع الطيران بمدينة نصر، أو عبر التواصل مع قسم الاشتراكات بمؤسسة الأهرام.

م جلة الأزهر الشريف الأزهر الشريف الداعمة للقضية الفلسطينية الوجه الحقيقي للصهيونية الدكتور نظير عي اد

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