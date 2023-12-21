"البحوث الزراعية" يحصد 50% من جوائز اتحاد مجالس البحث العلمي العربية

أعلن اتحاد مجالس البحث العلمي العربية واتحاد الجامعات العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية،عن جائزين في مجال الأمن الغذائي تشمل المبادرات الوطنية الرائدة في مجال الأمن الغذائي، المشاريع الناشئة، وتقدم للمسابقة نحو 185 مشروعا من 10 دول عربية، وتقدم من مصر نحو 40% (74 مشروعا) منها.

وفي محور المبادرات الوطنية الرائدة في مجال الأمن الغذائي والممولة من اتحاد الجامعات العربية، حصل برنامج "احمي قمحك.. نظام تفاعلي للتنبؤ بالصدأ الأصفر ودودة الحشد الخريفية"، بجائزة المركز الثاني، للفريق البحثي المكون من كلا من: الأستاذ دكتور عطوة أحمد عطوة (معهد بحوث وقاية النباتات ومدير مكتب إدارة وتسويق التكنولوجيا)، الأستاذ دكتور عاطف شاهين -تسلم الجائزة نيابة عن الفريق-، والدكتور رضا عمارة (معهد بحوث أمراض النبات)، والدكتورة نيفين جلال، والدكتور عبد الرحمن السيد (من النظم الخبيرة بمركز التغيرات المناخية).

“احمي قمحك” من التطبيقات الفاعلة في الإرشاد الزراعي الرقمي وبني كنتيجة لقيام الفريق البحثي بتنفيذ برنامج بحثي تطبيقي عن "نظام تفاعلي للتنبؤ بالصدأ الأصفر، ودودة الحشد الخريفية" والربط بين ظهور المرض والسياسة الصنفية لمحصول القمح وفق التغيرات المناخية والتي تم ربطها بالعوامل المناخية التي تساعد على ظهور الصدأ الأصفر، وتم تطوير التطبيق عن طريق مكتب إدارة وتسويق التكنولوجيا ليكون برنامج تفاعلي "باسم احمي قمحك".

يقدم التطبيق كل المعلومات الزراعية عن محصول القمح من التنبؤ بظهور الصدأ الأصفر وطرق المكافحة وكذلك طرق السيطرة علي دودة الحشد الخريفية الي جانب برنامج متكامل لمكافحة جميع أنواع الأصداء في القمح وكذلك مكافحة الحشائش، ولقد تم استخدام البرنامج بنجاح خلال موسم زراعة القمح الماضي 2022-2023 بنجاح مع المزارعين في جميع أنحاء الجمهورية من خلال الإرشاد الرقمي للحملة القومية للقمح، وسيجري التوسع في استخدامه هذا الموسم ليقدم الخدمة لأكبر عدد من المزارعين.

المشروع القومي لتطوير الأرز الهجين

وفي محور المشاريع الناشئة، فاز المشروع القومي لتطوير الأرز الهجين والأرز السوبر تحت ظروف ندرة المياه والتغيرات المناخية، للباحثين الأستاذ دكتور حمدي الموافي، والدكتور رزق علي عبدالله، من معهد المحاصيل الحقلية.

ويأتي حصاد مركز البحوث الزراعية لــ 50% من الجوائز التي قدمها تحالف اتحاد مجالس البحث العلمي العربية واتحاد الجامعات العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، على هامش اجتماعات الدورة العادية الخامسة والأربعون خلال الفترة من 20 – 21 ديسمبر بقاعة المركز القومي للبحوث بالقاهرة، تتويجًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، والأستاذ الدكتور محمد سليمان، بتبني البحوث التطبيقية الهادفة للربح والتي تعمل على خدمة المزارعين وتعظم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وكذلك القيمة المضافة للمنتجات الزراعية بصورة مستدامة نحو تحقيق التحول الرقمي في الزراعة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.