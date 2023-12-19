الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"البحوث الإسلامية": تدريب طلاب كلية الدعوة على التعامل مع أسئلة الناس (فيديو)

البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية

قال د.محمد الورداني، مدير المركز الإعلامي بمجمع البحوث الإسلامية، إن البرنامج التدريبي الذي ينظمه المجمع لطلاب كلية الدعوة الإسلامية، يأت في إطار بروتوكول التعاون المشترك الذي عقد في وقت سابق بين مجمع البحوث الإسلامية وبين كلية الدعوة لتدريب وتأهيل طلاب الكلية بمراحلها المختلفة على الأساليب الفاعلة في التعامل مع القضايا الفكرية والمجتمعية، حتى يتمكن الطالب من الجمع بين الدراسات الأكاديمية والمهارات العملية بما يحقق لديه القدرة الذاتية اللازمة للتعامل مع الواقع المجتمعي.

وأوضح مدير المركز الإعلامي بمجمع البحوث الإسلامية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، الثلاثاء: "المجمع هو رائد العملية الدعوية، والأزهر يعتمد فى تخريج الدعاة على جامعة الأزهر، فالواعظ يعمل فى التواصل مع الناس فى الكثير من الأماكن منها المستشفيات والنوادى والقرى المترامية الأطراف، فعمله لا يقتصر على الجانب الأكاديمى فقط وإنما يحتاج إلى اكتساب مهارات مختلفة".

وتابع "البرنامج التدريبي شملت التدريب العملي داخل لجان الفتوى لتعريف الطلاب على طبيعة عمل اللجان، وأنواع الأسئلة الواردة من الجمهور وحضور نقاشات مع الحالات لمعرفة منهجية المفتى، إضافة إلى تدريبهم على خطط وبرامج اللقاءات التوعوية التي ينفذها وعاظ الأزهر وواعظاته مع الجمهور، وكيفية إجراء نقاشات فاعلة ومؤثرة معهم بما يحقق الوعي العام في المجتمع ويحفظ عليه استقراره".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

الدكتور محمد الورداني مدير المركز الإعلامي بمجمع البحوث الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية إ كلية الدعوة الإسلامية البحوث الاسلامية كلية الدعوة

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