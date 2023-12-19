حكم الصلاة في المنزل خلف إمام المسجد.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصلة تدعى زهرة، حول حكم الصلاة من المنزل خلف الإمام في المسجد المجاور فى صلوات الجمعة والأعياد أو صلاة الجماعة؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "السادة الشافعية يشترطون أن المسافة التي بين المصلى وبين أخر الصفوف التى تراها أن تكون 300 ذراعا، يعنى لو المسافة أقل من 13 متر، يبقى هنا يجوز أن تقتدى به".

وأوضح: "الحنابلة اشترطوا سماع صوت الإمام فقط، فالجمعة لا يشترط أن تحرص على صلاة الجمعة، لو تباعتها تأخذ ثواب، لكن صلاة الجمعة للرجال فقط، والنساء تصلى ظهرا، فهنا يجب أن تتحقق هذه الشروط لكى تصلى خلف الإمام الموجود فى المسجد المجاور لبيتها".

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