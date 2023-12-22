الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خلال 24 ساعة.. ميناء دمياط يستقبل 9 سفن بضائع من عدة دول

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط،  بيانًا إعلاميًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن .. بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12583 طنًا تشمل: 6155 طن أسمنت معبأ و3065 طن يوريا و766 طن ملح معبأ و1697 طن رمل و900 طن مولاس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20608 أطنان فى ميناء دمياط تشمل: 14390 طن قمح و2141 طن خردة و434 طن خشب زان و185 طن زيت طعام و478 طن حديد و1670 طن ذرة و1310 أطنان بضائع متنوعة.

حركة الصادر من الحاويات 449 حاوية مكافئة 

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 449 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 189 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1621 حاوية مكافئة.

كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط من القمح 143744 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 306068 طنًا.

 2340 طن أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا

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ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

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"ميناء دمياط" استقبلت 11 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية 

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3914 طن قمح متجهة إلى صوامع كوم أبوراضي وطنطا وشبرا، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدمًا قادمًا من الإسكندرية وعدد 7 وحدات نهرية (بارج) بعد أن قامت بتفريغ شحنة تقدر بحوالي 2340 طن أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا.

كما تم تحميل شحنة تبلغ حوالى 2479 طنًا من القمح متجهة إلى المنيا وإمبابة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5530 شاحنة.

الصادر من الحاويات حاوية مكافئة السفن الموجودة بالميناء صومعة الحبوب صوامع كوم أبو راضي

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ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

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