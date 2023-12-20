ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

ووفقًا لبيان هيئة ميناء دمياط، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27139 طنًا تشمل: 6741 طن أسمنت معبأ، و3050 طن مولاس، و9382 طن يوريا، و862 طن ملح معبأ، و3170 طن رمل، و3934 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32833 طنًا تشمل: 11051 طن قمح، 4500 طن ذرة، 5225 طن حديد، 2200 طن كسب عباد، 7042 طن خردة، 1471 طن خشب زان، 1344 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1155 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 582 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1397 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 147550 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 312317 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2495 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا، وعدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5283 شاحنة.