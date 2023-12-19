"ميناء دمياط" استقبلت 11 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية 

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27160 طن تشمل: 5900 طن اسمنت معبأ و2000 طن مولاس و6988 طن يوريا و3143 طن ملح معبأ و1636 طن جبس معبأ و7493 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41576 طن تشمل: 10796 طن قمح و4623 طن ذرة و6337 طن حديد و2600 طن كسب عباد و8094 طن خردة و1806 طن خشب زان و7320 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 213 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 693 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2870 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 146805 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 316219 طنًا.

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4914 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وشبرا وكوم ابو راضي ، وعدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5357 شاحنة.

وكان قد بحث الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، سبل عقد شراكة تجمع وزارة النقل المصرية وهيئة قناة السويس والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، جاء ذلك على هامش اجتماعهما بوفد رفيع المستوي من شركة بحري السعودية برئاسة هشام الخالدي ممثل رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور اللواء إيهاب البنان رئيس مجلس إدارة شركة كلاركسون_ شيبينج إيجينسي، وذلك بمقر هيئة قناة السويس بمبني الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.