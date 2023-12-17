الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 12 سفينة، بينما غادر عدد 13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29030 طنًا تشمل: 12094 طن يوريا، 6953 طن ملح معبأ، 400 طن مولاس، 5500 طن جبس معبأ، 900 طن رمل، و3183 طن حديد تسليح.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45224 طنًا تشمل: 15005 أطنان قمح، و10500 طن ذرة، و170 طن زيت طعام، و1073 طن خشب زان، و9784 طن خردة، و176 طن بازلاء، و4613 طن حديد، و2863 طن فول صويا، و750 طن بضائع متنوعة، و290 طن مولاس.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 433 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 198 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3550 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 141734 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 322967 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3701 طن قمح متجهين إلى صوامع  كوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5070 شاحنة.

تاريخ ميناء دمياط المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط استقبل ميناء دمياط 15 سفينة للحاويات دمياط أحداث دمياط

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