الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرار فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة تزامنًا مع نوة الفيضة الصغري

ارشيفيه
ارشيفيه

أعلنت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية، عن استمرار فتح بوغاز مينائيّ الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية حتى الآن، بالتزامن مع نوة الفيضة الصغرى وسقوط أمطار غزيرة دون التأثير على عملية الشحن والتفريغ.

من جهته، وجّه الربان نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

وشهدت عدة مناطق بمحافظة الإسكندرية، سقوط أمطار بين متوسطة إلى غزيرة تركزت في أحياء المنتزه والمنتزه أول وثان والجمرك، صحبها نشاط في حركة الرياح وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة، وذلك بالتزامن مع نوة الفيضة الصغرى.

وتضرب المدينة الساحلية نوة الفيضة الصغرى بأمطار غزيرة ورياح شديدة، حيث أعلنت المحافظة عن رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بدءًا من اليوم؛ لمواجهة تداعيات النوة، وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن الإسكندرية تشهد بداية من، اليوم الجمعة، طقسًا متقلبًا، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية، وتتعرض عروس البحر المتوسط بأمطار متوسطة بنسبة حدوث 60%، فضلًا عن ارتفاع أمواج البحر المتوسط ليكون من معتدل إلى مضطرب.

استمرار فتح مينائي الإسكندرية والدخيلة سلطات هيئة ميناء الإسكندرية السفن والمعدات

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