الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس عاطلين ضبطا بـ 200 طربة حشيش في شرق الإسكندرية

حبس عاطلين
حبس عاطلين

قررت نيابة  الرمل ثان  بالإسكندرية، حبس عاطلين لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات 

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية مسجلة تخصصا فى التجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذين من دائرة حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

ضبط المتهمين 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات والقي القبض عليهما حال استقلالهما سيارة وتواجدهما بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بمحافظة الإسكندرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على عدد 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام، ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

السجن المشدد 6 سنوات لعامل يتاجر في المخدرات

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه، ومصادرة المواد المخدرة والميزان الرقمي والمبلغ المالي والهاتف المحمول المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدر،

 صدر الحكم بعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوى، والمستشار وليد محمد الجلاد، والمستشار خالد خلف عبد اللطيف، وسكرتير المحكمة السيد الوزيرى.


ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 14672 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات،بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة،بدائرة القسم.

 نتائج التحقيقات

كشف التحقيقات قيام المتهم "م.ط.م" عامل، بالاتجار في المواد المخدرة، وعقب تواجد المتهم لترويج المواد المخدرة انتقلت قوة أمنية، وأبصرته يروج المواد المخدرة لأحد عملائه بمقابل مادي، فتم ضبطه واستخلاص من يده حافظة بلاستيكية، وبفضها تبين أنها تحوي على عدد 31 قطعة حشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول وميزان رقمي، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والميزان لوزن المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

حبس عاطلين لحيازتهما حشيش الإسكندرية الرمل ثان نيابة بالاسكندرية

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