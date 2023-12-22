الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال يواصل اعتداءاته واعتقالاته في مدن وقرى الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

واصلت قوات الاحتلال  الإسرائيلي اعتداءاتها على الفلسطينيين في مدن  الضفة الغربية؛ حيث داهمت منذ فجر اليوم الجمعة عدة بلدات وأصابت عدد من المواطنين واعتقلت البعض واستولت على ممتلكاتهم.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله، واعتقلت 3 مواطنين عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي بيت لحم، اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على شاب من بلدة الدوحة غرب المدينة. وأوضحت مصادر أمنية، أن جنود الاحتلال المتمركزين عند حاجز "الكونتينر"، الذي يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، أوقفوا شاب فلسطيني يدعى محمد العجوري واعتدوا عليه بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح، نقل إثرها إلى المستشفى.

إصابات واعتقالات واستيلاء على سيارات وتسجيلات كاميرات 

وفي الخليل، أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المواطنين واعتقلت آخرين، في المحافظة، ونقلت "وفا"، عن مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حلحول شمال المحافظة، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها عدد من المواطنين بالرصاص، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا واعتقلت 5 مواطنين، 3 منهم من قرية الصرة، و2 من قرية تفوح.

وفي بلدة صوريف شمال غرب الخليل، استولت قوات الاحتلال على أكثر من عشرين مركبة، فيما اندلعت مواجهات مع الاحتلال خلال اقتحام البلدة.

 

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وفي جنين، استولت قوات الاحتلال على تسجيلات كاميرات مراقبة، في قرية دير أبو ضعيف، شمال شرق المحافظة. وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اقتحمت دير أبو ضعيف واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من محلات تجارية بعد خلع أبوابها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية جلبون وشنت حملة تفتيش، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية لفلسطينيين اعتدائه اعتقالات

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