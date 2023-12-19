الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"أطباء بلا حدود": الوضع الإنساني في الضفة الغربية تجاوز الحدود

اطفال فلسطين
اطفال فلسطين

قالت منظمة أطباء بلا حدود، الثلاثاء، إن الوضع الإنساني في الضفة الغربية خاصة في مدينة جنين تجاوز الحدود، في ظل  العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق المواطنين.

وصرحت منسقة أطباء بلا حدود في جنين، لوز سافيدرا في تصريحات صحفية، اليوم، بأن العنف ضد المدنيين تزايد منذ 7 أكتوبر، إذ ارتفعت الهجمات على الرعاية الصحية بشكل كبير وأصبحت ممنهجة، كما أن تدمير الطرق والبنية التحتية مثل أنابيب المياه وشبكات الصرف الصحي أمر مقلق أيضا.

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وأشارت سافيدرا إلى أنه في الأسابيع القليلة الماضية، حاصرت القوات الإسرائيلية مستشفيات عديدة في جنين، ما تسببت بعرقلة مباشرة للرعاية الصحية، حتى أنها أطلقت النار على فتى في مجمع مستشفى خليل سليمان وأردته قتيلًا.

وتابعت: “للأسف، أصبحت إعاقة الرعاية الصحية ممارسة شائعة خلال كل توغل، حيث تحاصر القوات الإسرائيلية مستشفيات عدة، بما في ذلك المستشفى العام، وإطلاق الجنود الرصاص الحي والغاز السام على المستشفى عدة مرات، وإجبار المسعفين على التعري والركوع في الشارع”.

وأكدت منسقة أطباء بلا حدود أن المنع المستمر للوصول إلى الرعاية الصحية يعرض حياة المواطنين في مخيم جنين للخطر، في ظل أن هذه الإجراءات أصبحت معتادة في كل اقتحام لجنين ومخيمها.

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وتابعت سافيدرا: "لا يمكننا توفير العلاج للجرحى الذين لا يتمكنون من الوصول إلى المستشفى، ويجب أن يكون الأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج قادرين على الوصول بأمان إلى الخدمات الطبية، وتجب حماية المرافق الصحية".

الشهداء غالبيتهم من الأطفال والنساء في غزة

وفي قطاع غزة، استشهد عدد من الفلسطينيين، غالبيتهم أطفال، وأصيب آخرون، مساء أمس الإثنين، في قصف إسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلين في مخيم النصيرات ودير البلح، وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد تسعة مواطنين على الأقل، بينهم خمسة أطفال، وإصابة آخرين.

اطباء بلا حدود الضفة الغربية الوضع الإنساني العدوان الإسرائيلى جنين

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