الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مؤسسات الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل 35 فلسطينيا في الضفة والقدس

الاحتلال
الاحتلال

أعلنت مؤسسات الأسرى، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت 35 فلسطينيا في الضفة والقدس، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

ارتفاع حصيلة المعتقلين إلى 4575 

وأشارت مؤسسات الأسرى، إلى ارتفاع حصيلة المعتقلين إلى 4575 منذ 7 أكتوبر.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، منذ 73 يوما، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 52 ألفا آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين.

مؤسسات الأسرى قوات الاحتلال 35 فلسطينيا الضفة القدس قوات الاحتلال تعتقل 35 فلسطينيا الاحتلال

مواد متعلقة

لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى: الدولة تتخذ خطوات جادة فى تشجيع الاستثمار (فيديو)

حياة كريمة: مبادرة "من إنسان لإنسان" حفزت الأطفال على دعم أشقائهم فى فلسطين

الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": النازحون فى جنوب غزة يعانون أوضاعًا إنسانية صعبة

القاهرة الإخبارية: الطيران الإسرائيلى لم يتوقف عن التحليق فى قطاع غزة

رئيس قناة السويس: حركة الملاحة منتظمة.. ونتابع عن كثب تداعيات تأثير التوترات الجارية

فتح: إسرائيل تستهدف عدم قيام دولة فلسطينية.. وأمريكا تقدم دعمًا غير محدود لنتنياهو

القاهرة الإخبارية: قصف روسى على مواقع عسكرية أوكرانية

الأكثر قراءة

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

عاجل.. مقتل 4 من جنود الاحتلال وإصابة آخر فى معارك مع الفصائل الفلسطينية

حضور إعلامى محلى ودولى استعدادًا لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

الزمالك يخوض مرانه الأساسى اليوم استعدادًا لمواجهة ساجرادا الأنجولى

الرقابة التموينية تضبط أطنان من السكر داخل شكائر تابعة لمبادرة "تخفيض الأسعار" ببورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

أحمد بهاء الدين شعبان

7 أكتوبر 2023.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة «1»

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وانتصارًا لمقاومته العظيمة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة