مؤسسات الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل 35 فلسطينيا في الضفة والقدس

أعلنت مؤسسات الأسرى، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت 35 فلسطينيا في الضفة والقدس، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

ارتفاع حصيلة المعتقلين إلى 4575

وأشارت مؤسسات الأسرى، إلى ارتفاع حصيلة المعتقلين إلى 4575 منذ 7 أكتوبر.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، منذ 73 يوما، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 52 ألفا آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين.