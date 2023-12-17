الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": النازحون فى جنوب غزة يعانون أوضاعًا إنسانية صعبة

النازحون في جنوب
النازحون في جنوب غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، بأن النازحين في جنوب غزة يعانون أوضاعًا إنسانية صعبة.

ونوهت القناة بأن عددًا كبيرًا من المراكز الصحية تضرر إثر القصف في غزة، كما يطلق الاحتلال النار تجاه مستشفى كمال عدوان في غزة.

ويعاني النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مستشفى من أصل 36 تعمل جزئيًا.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي إلى 18700 شهيد، 70% منهم أطفال ونساء، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 51 ألفًا، وما زال هناك الآلاف في عداد المفقودين.

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