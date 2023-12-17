القاهرة الإخبارية: الطيران الإسرائيلى لم يتوقف عن التحليق فى قطاع غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الطيران الحربي الإسرائيلي لم يتوقف عن التحليق في محافظات قطاع غزة، ولم يتوقف عن استهداف القطاع بالأحزمة النارية، مثلما حدث في بعض المناطق بأحياء خان يونس، والزيتون، والشجاعية.

المدفعية الإسرائيلية التي لم تتوقف عن إطلاق قذائفها

وأشار جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إلى المدفعية الإسرائيلية التي لم تتوقف عن إطلاق قذائفها بشكل عام في قطاع غزة، حيث استهدفت غارات الاحتلال محافظة رفح، وهي المحافظة التي تدعي إسرائيل أنّها ضمن المناطق الآمنة وتطلب من الفلسطينيين النزوح إليها.

وتابع: "هذه الغارات قصفت منازل تعود إلى عائلة أبو عنزة، ما أدى إلى استشهاد عدد من أفراد العائلة وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين الموجودين في رفح، بسبب الاكتظاظ الشديد للمواطنين".