فتح: إسرائيل تستهدف عدم قيام دولة فلسطينية.. وأمريكا تقدم دعمًا غير محدود لنتنياهو

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن إسرائيل تستهدف عدم قيام دولة فلسطينية، منوهًا بأن الولايات المتحدة تقدم دعمًا غير محدود لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف "دولة"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن نتنياهو يشكل خطرًا كبيرًا على المنطقة والمنظومة الدولية، ويعمل على زيادة التصعيد الجاري.

الولايات المتحدة اصطدمت بموقف الشعب الفلسطينى

وأوضح المتحدث باسم حركة فتح أن الولايات المتحدة اصطدمت بموقف الشعب الفلسطيني الذي رفض التخلي عن قطاع غزة، مشددًا على أنه يجب العمل على توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة العدوان الإسرائيلي.

وأشار إلى أن حماس جزء أصيل من تركيبة الشعب النضالية والاجتماعية، وباقي الفصائل لا يمكن أن يتم استثناؤها من إدارة الشعب الفلسطيني وقيادة الحالة الفلسطينية، ولذلك يجب أن نسرع في ترتيب البيت الفلسطيني، مؤكدًا: إننا نؤمن بأن الشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره.