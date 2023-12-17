الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فتح: إسرائيل تستهدف عدم قيام دولة فلسطينية.. وأمريكا تقدم دعمًا غير محدود لنتنياهو

حركة فتح
حركة فتح

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن إسرائيل تستهدف عدم قيام دولة فلسطينية، منوهًا بأن الولايات المتحدة تقدم دعمًا غير محدود لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف "دولة"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن نتنياهو يشكل خطرًا كبيرًا على المنطقة والمنظومة الدولية، ويعمل على زيادة التصعيد الجاري.

الولايات المتحدة اصطدمت بموقف الشعب الفلسطينى

وأوضح المتحدث باسم حركة فتح أن الولايات المتحدة اصطدمت بموقف الشعب الفلسطيني الذي رفض التخلي عن قطاع غزة، مشددًا على أنه يجب العمل على توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة العدوان الإسرائيلي.

وأشار إلى أن حماس جزء أصيل من تركيبة الشعب النضالية والاجتماعية، وباقي الفصائل لا يمكن أن يتم استثناؤها من إدارة الشعب الفلسطيني وقيادة الحالة الفلسطينية، ولذلك يجب أن نسرع في ترتيب البيت الفلسطيني، مؤكدًا: إننا نؤمن بأن الشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره.

إسرائيل حركة فتح عدم قيام دولة فلسطينية أمريكا دعم ا غير محدود نتنياهو

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: قصف روسى على مواقع عسكرية أوكرانية

دخول 6 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

شركة شحن تعلن وقف نقل البضائع من وإلى إسرائيل عبر البحر الأحمر

وصول 40 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح (فيديو)

مراسل القاهرة الإخبارية: تصاعد وتيرة الاشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية (فيديو)

صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنات غلاف غزة

خبير استراتيجى: إسرائيل خسرت أكثر من ربع قواتها منذ بدء العملية البرية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو لا يمكنه الاستمرار بمنصبه.. ويمكن إجراء انتخابات خلال حرب غزة

الأكثر قراءة

العثور على جثتى أم وابنها فى الطالبية

"هتقدم لبنتك شروق".. القبض على متهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف بالقتل فى الجيزة

طرح كراسات شروط حجز شقق الإسكان المتميز اليوم.. الأماكن والمساحات وأنظمة السداد

بسبب فيلم إباحى.. حبس سيدة قتلت ابنتها المراهقة فى دار السلام

بيراميدز: لا نية لتجديد التعاقد مع رمضان صبحى

إنها مصرُ.. وإنهم المصريون!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنها مصرُ.. وإنهم المصريون!

حسين دعسة

مجزرة بدم بارد ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستشفى كمال عدوان

محاسن السنوسي

ماذا بعد الانتخابات؟!

د.أحمد الخميسى

الغرب الذى نكره.. الغرب الذى نحب

محمد الفايدي

إدارة التخلف وتهميش التنمية

وائل لطفي

لماذا ترتفع الأسعار؟

ماجد حبته

أمير التسامح.. وداعًا

محمد الراعي

الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهة البحر الأحمر.. هل تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين؟

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس