"الصحة الفلسطينية": ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى إلى 20 ألفًا و57 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الهمجي الإسرائيلي على القطاع إلى 20057 شهيدًا، وحصيلة المصابين إلى أكثر من 53320 ألفا منذ 7 من أكتوبر الماضي.

وأشارت الوزارة في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن القصف الإسرائيلي خلال الـ48 ساعة الماضية أسفر عن وقوع 390 شهيدًا وما لا يقل عن 734 إصابة بالتزامن مع انقطاع الاتصالات والإنترنت.

مجازر الاحتلال في اليوم 77 من عدوانه

في وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، واصلت ارتكاب المجازر، مع دخول عدوانها على في قطاع غزة المحاصر يومه الـ77.

وأفادت بأن 6 مواطنين استشهدوا مساء أمس الخميس في غارة إسرائيلية على منزل شرق خان يونس جنوب القطاع، بالتزامن مع وصول إلى مستشفى ناصر، جثامين عدد من الشهداء والعشرات من الجرحى، جراء قصف طيران الاحتلال ومدفعيته منازل المواطنين شمال غرب، وشرق خان يونس.

كما أسفرت غارات إسرائيلية على منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع، عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وفي شمال قطاع غزة، استشهدت طفلة وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل يؤوي نازحين في مخيم جباليا.

وانتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف جثامين 9 شهداء بينهم أم وبناتها الخمسة، جراء قصف منزلهم في بلدة جباليا، لترتفع حصيلة الشهداء في البلدة ومخيمها خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى نحو 30 شهيدا والعشرات من الجرحى.

كما ارتقى ثمانية شهداء وأصيب عدد آخر من المواطنين، في قصف اسرائيلي استهدف منزلين في رفح جنوب القطاع، ثلاثة منهم في منزل يعود لعائلة ضهير غرب رفح جنوب قطاع غزة، نقوا جميعا لمستشفى الكويت في رفح.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها تلقت عشرات الاتصالات عن قصف منزل في منطقة النزلة في جباليا، ووجود أعداد من الشهداء والجرحى، حيث لم تتمكن أي من طواقم الإسعاف أو فرق الإنقاذ من الوصول إليهم.