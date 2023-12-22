الاحتلال يخطر بالاستيلاء على آلاف الدونمات فى دير استيا

أخطرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، أمس الخميس، بالاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي بلدة دير استيا غرب سلفيت، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وقال الناشط ضد الاستيطان نظمي سلمان إن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا بالاستيلاء على آلاف الدونمات بالمنطقة الجنوبية من البلدة في حوضي "البريج" و"خلة حديدة"، بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية.

وأشار سلمان إلى أن المنطقة محاذية لمستعمرة "رفافا" المقامة على أراضي بلدتي ديراستيا وحارس، حيث أقيمت عام 1991، وتشهد عمليات توسّع على مدار السنوات وبناء الوحدات الاستعمارية على حساب أراضي المواطنين.