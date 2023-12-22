منى الشاذلى عن "البؤساء": تعتبر من أشهر الروايات فى العالم كله

قالت الإعلامية منى الشاذلي، إن رواية البؤساء، تعتبر واحدة من أشهر الروايات في العالم كله، وعلى الرغم من أن اسمها "البؤساء " واحتوائها على قدر كبير من السوداوية، إلا أنها تعد من أشهر ما كُتب في الأدب الحديث.

وأضافت الإعلامية منى الشاذلي خلال تقديمها برنامج "معكم" المذاع عبر قناة ON، أن فيكتور هوجو ألّف رواية البؤساء عام 1862م، لافتة إلى أنها رواية كبيرة وثقيلة، مكونة من أكثر من ألفين صفحة، وبها تعقيدات كثيرة جدًا، لكن الصراع الموجود في هذه الرواية وتعدد الشخصيات، وكل شخصية لها أكثر من حكاية وتدخل أكثر من صراع جعلها في مقدمة الروايات العالمية، بمعنى أنه تقريبًا ثلاثة أرباع الناس في العالم تعرف أن هناك رواية اسمها "البؤساء" قد لا يكونوا قد قرأوها، لكن في النهاية يعلمون بأن هناك رواية اسمها "البؤساء".

وأوضحت أن هذه الرواية تم ترجمتها تقريبًا إلى كل لغات العالم، فلا يوجد أدب أو دولة، لم تترجم فيها رواية البؤساء إلى لغتها، حت يقرأها الجميع.