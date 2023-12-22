الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالحليم قنديل: إسرائيل حتى وإن قتلت كل الغزاوية فلن تتسطيع تحقيق هدفها

الكاتب الصحفي عبدالحليم
الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن المقاومة الفلسطينية تتفوق على جيش الاحتلال إذا كانت المواجهة بينهما وجها لوجه وهذا رأي أحد الكتاب الإسرائيليين.

وأضاف “قنديل”، خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية منة فاروق، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه هذا الكاتب دعا جيش الاحتلال أن يتوقف عن تناول المخدرات ويقصد بها الأكاذيب وأنهم يجب أن يعترفوا أن لديهم جيش في غاية الضعف ومخابرات فاشلة. 

وأكد "قنديل"، أن إسرائيل حتى لو قتلت أهل غزة كلهم فلن تستطيع أن تحقق أهدافها بها، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعرف أن نتنياهو يريد أن يطيل أمد الحرب كوسيلة لإبقاء نفسه في سدة الحكم لأنه محكوم أن يخرج بعد انتهاء الحرب.

إسرائيل أكبر قاعدة لأمريكا بالشرق الأوسط

وأشار إلى أن بايدن شعبيته تدهورت وهو يريد أن يجدد لنفسه ولكن هذا ليس له علاقة بالعلاقة الهيكيلية بينهما لأن إسرائيل أكبر قاعدة لامريكا بالشرق الأوسط.

عبدالحليم قنديل إسرائيل قتله أهل غزة تحقق أهدافها المقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال

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