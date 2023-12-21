أسامة السعيد: الجرائم التى ترتكبها إسرائيل بغزة تمثل خطرًا كبيرًا عليها

قال أسامة السعيد، مدير تحرير الأخبار، إن الدول الغربية لديها أدوات للضغط على إسرائيل لأنهم حلفاء ولكنها لا تمتلك الأدوات التي تملكها الولايات المتحدة لأنها هي التي تقف منفردة لتوفير الدعم السياسي والعسكري لإسرئيل في جرائمها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية منة فاروق، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة نجد أن هناك دولًا امتنعت عن التصويت فيها ومنها بريطانيا وأوكراينا والتي لم تستطع أن تقف أمام المشاهد غير الإنسانية في غزة.

يجب على أمريكا أن توقف دعمها غير المحدود لإسرائيل

وتابع: أن على أمريكا أن توقف دعمها غير المحدود لإسرائيل، والذي يتجاوز الأبعاد الإنسانية والحقوقية لأن هذه الجرائم تمثل خطرًا على إسرائيل نفسها لأنها تنشر حالة من الكراهية والرغبة في الانتقام.