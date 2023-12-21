أيمن محسب: نحتاج إلى رقابة شديدة على الأسواق ومواجهة جشع التجار

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن أزمة الدولار مرتبطة بندرته، وإن احتياجنا منه أكبر من المتوافر لدينا، لافتًا إلى أن ثقافة المواطن ووعيه تساهم في حل الأزمة.

وأضاف الدكتور أيمن محسب، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن هذا النوع من الثقافة المرتبطة بمواجهة الاحتياج والأزمة، بالتخزين، سواء كان تخزين السكر والزيت بسبب ارتفاع سعره، أو تخزين الدولار؛ لأن سعره يرتفع، لافتًا إلى أن هذه الطريقة غير منضبطة، لأنه لابد أن يكون للمواطن هدف قومي أكبر من احتياجه الشخصي.

وأوضح أن هذه الحالة هي مرتبطة بالثقافة، وبأن المواطن شديد القلق على مستقبله، وبالتالي هو يرى أن الدنيا مرتبكة في العالم، فيصيبه القلق، ومن ثم يبدأ في زيادة الأزمة على نفسه، متابعًا: "نحتاج إلى رقابة شديدة على الأسواق ومواجهة جشع التجار".