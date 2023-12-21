أيمن محسب: استمرار الحوار الوطنى له دلالة سياسية

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بـالحوار الوطني، إن الملف الاقتصادي في العالم كله هو الملف الأهم وهو الذي يمس المواطن بشكل مباشر.

وأضاف الدكتور أيمن محسب خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن ملف الاقتصاد في مصر شائك جدًا هذه الفترة، بسبب الظروف الاقتصادية العالمية التي تحدثنا عنها في الحوار الوطني، وقد وصلنا إلى روشتة تصلح المناخ الاقتصادي في مصر بشكل عام، وهذه الروشتة عدلت كثيرًا من الاستثمار وسهلته وجذبت من الاستثمار الأجنبي المباشر الخاص بعملية دفع الإنتاج الحقيقية، وما زلنا نستكمل الحوار الوطني مع دعوة السيد الرئيس وتأكيده أن الحوار مستمر.

وأوضح أن هذا له دلالات كثيرة جدًا، لافتًا إلى أنه عندما دعا الرئيس السيسي لهذا الحوار كان صادقًا ويقصد بشكل مباشر إشراك المواطن المصري لأول مرة في حياته لنظام اتخاذ القرارات أو في نظام الحكم بشكل غير مباشر.