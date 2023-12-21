الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: الحوار الوطنى قام بدور بارز فى توحيد القوى السياسية والوطنية

النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة حنان عبده عمار

قالت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حريص كل الحرص على عودة استكمال جلسات الحوار الوطني، مؤكدة أن القيادة السياسية هدفها العمل بجد نحو النهوض بالجمهورية الجديدة التي نسعى إليها.

وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها، اليوم، إلى حرص الرئيس على تقدير دور الأحزاب في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن التنوع في الأفكار والرؤى الذي نتج عن تنوع المرشحين يسهم في جعل الحياة السياسية غنية ومتنوعة، والذي يسهم في التنمية السياسية التي تعتبر أحد أركان الدول الديمقراطية، موضحة أن الحوار الوطني قام بدور بارز في توحيد القوى السياسية والوطنية، بمختلف توجهاتها الفكرية، نحو هدف مشترك وهو تحقيق المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب.

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إثراء الحياة السياسية

وأكدت النائبة أن الحوار الوطني يعد خطوة إضافية نحو إثراء الحياة السياسية في الجمهورية الجديدة، وذلك في ظل النشاط الكبير الذي تشهده الآن بعد الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس السيسي بها، مشيرة إلى أنه من أبرز فوائد الحوار هو تعزيز دور الأحزاب والقوى السياسية، وتعزيز التقارب بين الشخصيات، تحت راية مساحات مشتركة هدفها تعزيز التعاون في جميع المجالات.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الحوار الوطني يُبرز التفاعل المستند إلى قبول الرأي والاحترام المتبادل في جميع المواضيع، ما يساهم في بناء مؤسسات الدولة الحديثة، كما يفتح آفاقًا لتحقيق التوازن السياسي بين المؤيد والمعارض، ويسهم في طرح بدائل ومقترحات حول القضايا على الساحة.

وتطرقت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، إلى أبرز التوصيات التي حققها الحوار الوطني في مجال السياحة، حيث توافق الحوار الوطني على التوسع في إصدار عدد أكبر من تراخيص المنشأت والشركات السياحية لمواجهة الطلب المتزايد على المناطق السياحية في كل المناطق الجغرافية، ووضع أجندة سياحية تشمل أحداث سنوية ثابتة، والترويج لها، وصناعة أنماط جديدة من السياحة مثل سياحة الصحراء، والسياحة الدينية، مؤكدة أن ملف السياحة يلقي اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية.

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