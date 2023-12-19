الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: توجيه الرئيس باستمرار الحوار الوطنى يثرى الحياة السياسية فى مصر

المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن عودة الحوار الوطني خطوة من خطوات إثراء الحياة السياسية في مصر التي تشهد زخما كبيرا الآن بعد المشهد المشرف والحضاري الذي أنتجته الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الحوار ساهم كثيرا في تداول وتبادل الأفكار والرؤى المختلفة في الكثير من القضايا المتعلقة بالوطن والمواطنين.

وأضاف الجندي، في بيان له، اليوم، أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على استمرار الحوار الوطني والإعلان عنه في أول كلمة له بعد فوزه بمنصب رئيس الجمهورية لولاية جديدة، يؤكد فاعلية هذا الحوار وحرصه على إفراز الكثير من الأفكار النابعة من الثقافات المختلفة بشأن العديد من القضايا والملفات التي تهم الدولة المصرية وتدعم جهود بناء الجمهورية الجديدة.

وقال عضو مجلس الشيوخ إن من أهم مكتسبات الحوار تعزيز دور الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة والتقارب بين وجهات النظر تحت شعار مساحات مشتركة تهدف جميعها لترسيخ التعاون المشترك في البناء والتنمية وتقديم كل ما هو في خدمة الوطن وأمنه واستقراره وتنميته في جميع الجوانب المختلفة.

ولفت مساعد رئيس حزب الوفد، إلى أن الحوار الوطني يفتح الباب أمام تحقيق التوازن السياسي بين المؤيد والمعارض، وطرح بدائل ومقترحات عن القضايا المثارة، من خلال تفاعل مفهوم قبول الرأي والرأي الآخر في كل الموضوعات العامة، التي تهم المواطن المصري الذي يستحق الأفضل دائما، ويسهم في بناء مؤسسات الدولة من خلال التوجهات السياسية المختلفة.

ولفت إلى أن حرص الرئيس السيسي على لقاء المرشحين الرئاسيين الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات يشير إلى تميز المشهد السياسي في مصر، ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تتسع الجميع، وأن الكل لا بد وأن يعمل من أجل الوطن ورفعته.

النائب المهندس حازم الجندي حزب الوفد الحوار الوطنى لحياة السياسية الانتخابات الرئاسية

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