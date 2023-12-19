رئيس حزب الاتحاد: لقاء الرئيس السيسي بمنافسيه في الانتخابات الرئاسية عكس نزاهة وشرف المنافسة

ثمن المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع منافسيه في الانتخابات الرئاسية 2024، المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، وفريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، مشيرًا إلى أن اللقاء يعبر عن نزاهة وشرف المنافسة التي شهدتها العملية الانتخابية، كما تعكس الواقع السياسي المتطور الذي تعيشه مصر.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد، في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تضمن التأكيد على مجموعة من الأمور الهامة التي تؤكد على دخولنا في مرحلة سياسية جديدة، مثل تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار الحوار الوطني، الفاعل بين مختلف القوى السياسية والحزبية، مشددًا على أنها سمة الجمهورية الجديدة التي تسعى إلى إصلاح سياسي حقيقي وفتح للمجال العام، كما أكد الرئيس السيسي.

وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن الانتخابات الرئاسية، وما تمخض عنها من نتائج، يمكن وصفها بانها فوق المبهرة، وكانت مصر هي الرابح الأول منها، معربًا عن تطلعها من انتهاز تلك الحالة السياسية الفريدة في تطور الواقع السياسي والحزبي.

ولفت رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ولا يزال منفتحًا على الجميع، ومعبرًا بصدق عن كل طوائف الشعب المصري، وهو ما ظهر مؤخرًا من خلال لقاءه الذي جمعه مع مرشحي الرئاسة 2024.