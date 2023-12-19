الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

منال العبسى تهنئ الرئيس السيسى.. وتؤكد: المرأة المصرية تحتل المقدمة فى تلبية نداء الوطن

الدكتورة منال العبسي
الدكتورة منال العبسي

وجهت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 بأعلى نسبة تصويت ومشاركة من الشعب المصري في الداخل والخارج، مؤكدة أن الشعب المصري سطر ملحمة وطنية يشهد لها الجميع، وكانت بمثابة رسالة للعالم بأن المصريين يصطفون ويتحدون من أجل وطنهم.

وقالت "العبسي" في بيان لها إن المشاركة الواسعة والإيجابية التي قدمها الشعب المصري بجميع فئاته المختلفة شيوخًا وشبابًا ونساءً تعكس الوعي الكبير الذي يتمتع به المصريين وإدراكهم جيدًا لأهمية هذا الاستحقاق الدستوري، وتأكيدهم الالتزام بأداء واجبهم وردع أي محاولات أو دعوات سلبية لها أغراض خبيثة.

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وأكدت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر أن الشعب المصري لديه إصرار على استكمال ما بدأه الرئيس السيسي من مشروعات قومية عملاقة وإنجازات ضخمة في جميع المجالات تستهدف تعزيز الإصلاح الشامل لجميع الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإرساء قواعد الأمن والاستقرار التي بدأتها مصر بالتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة ودعم ومساندة الشعب المصري.

وثمّنت "العبسي" جهود الهيئة الوطنية للانتخابات وجميع مؤسسات الدولة المعنية بالإشراف والتنظيم والإدارة للعملية الانتخابية، والتي حرصت على الخروج بانتخابات تضمن حق الشعب في إقامة انتخابات حُرة نزيهة تتسم بالشفافية الكاملة، تدعم تفعيل وتنفيذ مبادئ الدستور التي تنادي بالحرية والديمقراطية والتعددية، فكان المشهد المشرف الذي أبهر العالم وأخرس ألسنة المتربصين.

وقدمت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر أسمى آيات الشكر والتقدير للمرأة المصرية التي كانت ولا تزال تحتل الصفوف الأمامية في تلبية نداء الوطن للحفاظ على أرض مصر معتبرة انحياز المرأة لوطنها خطوة صحيحة في مواجهة المؤامرات، مشيرة إلى أن المرأة عاشت عصرًا ذهبية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة ضرورة فتح مزيد من أبواب التمكين للمرأة المصرية التي تثبت جدارتها يومًا تلو الآخر في جميع المجالات والقطاعات المختلفة، وتوسيع دائرة خلق قيادات نسائية كونها شريكًا أساسيًا في التنمية.

وتابعت: التطورات السريعة التي تحدث في منطقة الشرق الأوسط، تتطلب من كل القوى السياسية في مصر التكاتف والوقوف بجانب الدولة في حربها ضد الإرهاب، والتصدي للمؤامرات الخارجية والداخلية، لذا كان لزامًا على المرأة المصرية التي اعتلت قمة ممارسة العمل السياسي منذ ثورة يناير رد الجميل، وأن تساند الرئيس السيسي والحفاظ على أرض مصر، فهذا أمن قومي.

ودعت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر الأحزاب المصرية إلى الاستمرار في حالة النشاط والحراك السياسي الذي بدأته مع انطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية، واستغلال حالة الزخم السياسي الكبيرة التي تشهدها مصر في توسيع دائرة الانتشار وتوسيع القاعدة الشعبية وتكثيف جهود التدريب والتأهيل للكوادر الشبابية والنسائية لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والاستعداد لتولي المناصب القيادية والتنفيذية في الدولة.

رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر للرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية 2024 الشعب المصري المصريين

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