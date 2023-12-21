بعد 24 ساعة.. القبض على المتهم بقتل شخص آخر شمال أسوان

ألقى ضباط المباحث بمركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان، اليوم الخميس، القبض على المتهم الرئيسي في واقعة مقتل شخص بطلق ناري، وذلك بجوار محطة البنزين بقرية العدوة التابعة لدائرة المركز، بعد مرور 24 ساعة من الجريمة.

فريق البحث

وترجع التفاصيل إلى تشكيل فريق بحث مكون من كلًا من: الرائد مصطفى عثمان، رئيس مباحث إدفو، والنقيب أحمد محي معاون المباحث، وتمت بعد جهود البحث معرفة مكان المتهم وتمت إعداد القوة الأمنية والقبض عليه مباشرة.

دفن جثة المجني عليه

وصرحت النيابة العامة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، بعد مباشرة تحقيقاتها وسماع شهود العيان حول جريمة القتل، بتسليم جثة الشاب الذي لقى مصرعه على يد آخر، إثر تلقيه طلقات نارية بمشرحة إدفو العمومية إلى أهله وذويه لتشيعه إلى مثواه الأخير.

وجاء ذلك بعد العرض على الطبيب الشرعي وتحديد السبب الفعلى للوفاة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بمقتل شاب بطلقٍ ناري على يد آخر، وتحديدًا بالمنطقة المجاورة لمحطة البنزين بقرية العدوة التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لعرضها على الطبيب الشرعي لمعرفة السبب الحقيقي في الوفاة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية بمركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إلى مكان الواقعة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.

وتبيَّن بالتحريات الأولية أن المجني عليه يُدعى (م. ج. م)، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لعرضها على الطبيب الشرعي.

وتكثف الجهات الأمنية بمركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان جهودها لسرعة إلقاء القبض على الجاني، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وجارٍ اتخاذ اللازم.