الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأمن يكثف جهوده للقبض على متهم بقتل شاب في أسوان

متهم
متهم

لقي شخص مصرعه، اليوم الإثنين، بطلقٍ ناري على يد آخر، وذلك بجوار محطة البنزين بقرية العدوة التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور، توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بمقتل شاب بطلقٍ ناري على يد آخر، وتحديدًا بالمنطقة المجاورة لمحطة البنزين بقرية العدوة التابعة لدائرة المركز. 

وعلى الفور، تم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لعرضها على الطبيب الشرعي لمعرفة السبب الحقيقي في الوفاة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية بمركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إلى مكان الواقعة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازم. 

وتبيَّن بالتحريات الأولية أن المجني عليه يُدعى (م ج م)، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لعرضها على الطبيب الشرعي.

وتكثف الجهات الأمنية بمركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان جهودها لسرعة إلقاء القبض على الجاني، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وجارٍ اتخاذ اللازم. 

مصرع شاب إدفو قرية العدوة المشرحة الجهات الامنية

مواد متعلقة

محافظ أسوان: إجراءات عديدة لحصول ذوى الهمم على مزايا متنوعة

محافظ أسوان يوجه بتفقد اصطفاف المعدات للتأكيد على الجاهزية لمجابهة الأزمات والطوارئ

إصابة 7 أشخاص والقبض على 11 آخرين بسبب مشاجرة فى أسوان

جامعة أسوان تهنئ الرئيس السيسى بالفوز فى انتخابات الرئاسة

بـ"الأعلام".. مشاركة الأطفال في مسيرات الاحتفال بفوز السيسي لولاية ثالثة بأسوان

أسوان تحتفل بفوز السيسي في الانتخابات.. والمحافظ: يعكس وعي المصريين

بالاعلام والهتافات.. مسيرة حاشدة احتفالا بفوز الرئيس السيسي فى أسوان (صور)

محافظ أسوان يكلف "حياة كريمة" لبحث مشكلات أهالى قرية أدندان ومتابعة نسب المشروعات

الأكثر قراءة

انفراجة في أزمة تجديد أحمد فتوح للزمالك.. التفاصيل كاملة

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

بشرى سارة من التموين حول أزمة السكر

شهود العيان يروون كواليس مقتل فتاة على يد أمها

اعتراف بالهزيمة أم ضغوط داخلية.. إسرائيل تفاجئ العالم بمقترحات هدنة فى غزة؟

التموين: استيراد 50 ألف طن سكر خام لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

أحمد الصغير

طرق التجارة المصرية عبر العصور.. والتحديات الجديدة لقناة السويس!

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربى الأردنى فى منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصابون من جيش الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم فى مستشفى "شيبا"

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟