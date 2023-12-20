الأمن يكثف جهوده للقبض على متهم بقتل شاب في أسوان

لقي شخص مصرعه، اليوم الإثنين، بطلقٍ ناري على يد آخر، وذلك بجوار محطة البنزين بقرية العدوة التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور، توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بمقتل شاب بطلقٍ ناري على يد آخر، وتحديدًا بالمنطقة المجاورة لمحطة البنزين بقرية العدوة التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لعرضها على الطبيب الشرعي لمعرفة السبب الحقيقي في الوفاة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية بمركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إلى مكان الواقعة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.

وتبيَّن بالتحريات الأولية أن المجني عليه يُدعى (م ج م)، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لعرضها على الطبيب الشرعي.

وتكثف الجهات الأمنية بمركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان جهودها لسرعة إلقاء القبض على الجاني، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وجارٍ اتخاذ اللازم.