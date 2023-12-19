محافظ أسوان يوجه بتفقد اصطفاف المعدات للتأكيد على الجاهزية لمجابهة الأزمات والطوارئ

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بمرافقة وفد اللجنة المشتركة للتفتيش على المعدات الهندسية والفنية والأدوات اللازمة لمواجهة الأزمات والطوارئ بمدينة أسوان الجديدة وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والرقابية والعسكرية.

جاء ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستعداد والجاهزية التامة للتعامل الفورى مع أى أحداث طارئة والسيطرة على تداعياتها بالشكل المطلوب حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

تنظيم مرور ميدانى متواصل للمتابعة والمراجعة الدورية لكافة الإمكانيات

وأكد محافظ أسوان أنه بناءًا على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام أمنه وزير التنمية المحلية فإنه يتم تنظيم مرور ميدانى متواصل للمتابعة والمراجعة الدورية لكافة الإمكانيات والمعدات المتاحة للتأكيد على كفاءتها الفنية وقدرتها على التعامل المطلوب.

وأشار المحافظ إلى أن هناك تعليمات مشددة بسرعة الإنتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح لأى سيارة أو معدة، وذلك لضمان الاطمئنان الكامل على الجاهزية الفنية للمواجهة والسيطرة على أى أحداث طارئة أو إستغاثات مثل الأمطار أو السيول أو أى أزمات أخرى محتملة.

دعم جهود وخطط الدولة فى مجالات التأمين المختلفة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية

كما أوضح "عطية" بأن ذلك يتوازى مع تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة (مركز السيطرة) بمبنى ديوان عام المحافظة، لدعم جهود وخطط الدولة فى مجالات التأمين المختلفة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة، للمساهمة في تحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية لتقليل زمن الاستجابة وسرعة إحتواء الكوارث والأزمات في وقت قياسي.

من جهته أشار اللواء ياسر عبد الشافى، إلى أن لجنة التفتيش المشتركة تفقدت اصطفاف المعدات والسيارات بمدينة أسوان الجديدة بإجمالى 191 معدة تمثل 25% من قوة معدات الطوارئ على مستوى المحافظة.

تفاصيل المعدات المصطفة

ولفت إلى أن المعدات المصطفة شملت 114 سيارة نقل ولودر وتليسكوب ومكبس تابعة للوحدات المحلية، بالإضافة إلى 22 سيارة إسعاف، و48 سيارة كسح وشفط وتسليط بشركة المياه، بالإضافة إلى 7 معدة وسيارة تابعة لشركة الكهرباء.

كما كشف السكرتير العام المساعد بأن لجنة التفتيش المشتركة قامت أيضًا بتفقد مركز السيطرة بالمحافظة ومتابعة إجراء بيان عملي لمجابهة الأزمات للتأكد على مدي استعداد العاملين بالشبكة وكيفية التعامل مع الحدث من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية.