محافظ أسوان يشيد بمشروع "أهل مصر" خلال الملتقى الـ14 للمرأة الحدودية

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بفتيات الملتقى الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بمشروع "أهل مصر"، وذلك بالمدينة الشبابية بأسوان، والذي يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

بدأ اللقاء بالسلام الوطني، أعقبه كلمة محافظ أسوان، حيث قدم الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة وقيادات الوزارة والهيئة، مشيدًا بمشروع "أهل مصر" وأهميته الكبيرة لأبناء المحافظات الحدودية، ومرحبًا باستضافة الملتقى الثقافي في أسوان بلد الطبيعة والجمال، التي تجذب الكثير من السياح الأجانب والمصريين، وتتميز بعدد كبير من المثقفين والفنانين ولاعبي الكرة.

واستعرض المحافظ عددًا من الإنجازات التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الماضية، منها الزراعية والصناعية والسياحية، حيث يتواجد بها الجرانيت والرخام والحديد، بجانب العطور والعطارة الأسوانية، كما أقيم عدد من المشروعات القومية، حيث تم تنفيذ حوالي ١٤ مشروعًا قوميًا، وأهمها مبادرة "حياة كريمة"، وتم تطوير أكثر من ٢٠٠ قرية رئيسية و٢٠٠ قرية فرعية، و٣٨٠ نجعًا.

محافظ أسوان: إنشاء ١١ مركزًا تكنولوجيًا ومركز خدمات مصر الرقمية

وعن التحول الرقمي، أكد أنه تم إنشاء ١١ مركزًا تكنولوجيا ومركز خدمات مصر الرقمية، يقدم ٨٢٪ خدمة من خلال هذه المراكز، وتطبيقات التحول الرقمي ومشاركة المواطن في خدمات المحافظة بتطبيقات المخالفات.

وفي مجال السياحة، أكد أن أسوان تتميز بأنها افضل المشاتي في العالم، وشمسها الساطعة التي تساهم في علاج الكثير من الأمراض مثل الروماتيد، بجانب وجود القرى النوبية الجاذبة للسياحة والمتاحف والمعابد.

وفي حديثه عن تمكين المرأة، أكد أن المحافظة تعد الأولى على مستوى الجمهورية في تمكين المرأة، وحصدت جائزة على مستوى الدولة، وأخرى على مستوى العالم العربي، بجانب تكافؤ الفرص من خلال "رائدات الأعمال" بمساعدة السيدات في تنفيذ مشاريعهم في مجالات الحرف اليدوية والتراثية، وتمكينهم من اراضي زراعية وتصدير محاصيلها للخارج

من جانبها قدمت الدكتورة دينا هويدي، مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى، الشكر للمحافظ على لقاءه بفتيات الملتقى ودعمه لهم، وعلى استضافته لفعاليات الملتقى، وقدمت تحيات وزيرة الثقافة ورئيس الهيئة، وفي الختام قامت باهدائه وشاح الملتقى تعبيرًا عن الشكر والامتنان.

جاء اللقاء بحضور الدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة، ويوسف محمود مدير عام ثقافة أسوان، وناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة.

الملتقى يستضيف 129 فتاة وسيدة من 6 محافظات حدودية هي شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح والشلاتين وحلايب وأبو رماد بالبحر الأحمر وأسوان والأسمرات من القاهرة، وتستمر فعالياته حتى 24 ديسمبر الحالي، ويقام بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان.

نبذة عن مشروع "أهل مصر"

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، تضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، ويستهدف المشروع ثلاث فئات وهي الأطفال والشباب والمرأة، والهدف العام للمشروع هو تشكيل الوعي وبناء الشخصية المصرية من خلال الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن.