وكيل صحة مطروح يتفقد الحجر الصحى بالمطار الدولى

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، تجهيزات الحجر الصحي بمطار مطروح الدولي، استعدادا لموسم التشغيل القادم خلال فترة قريبة لاستقبال رحلات مختلفة.

الحجر الصحي

تفقد وكيل وزارة الصحة، صالة الوصول والسفر الداخلي والدولي وصالة كبار الزوار والوقوف على تجهيز عيادة الحجر الصحي مطابقة للمواصفات والمعايير العالمية المطلوبة ودراسة تجهيز مركز لمعلومات الحجر الصحى.

عودة التشغيل للموسم الجديد مبكرًا

واستقبل اللواء محمود السيد مدير مطار مطروح، الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمكتبه، ومناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة، حيث تمت مناقشة الفريق الطبي والإداري حول الاحتياجات المطلوبة، وحصرها للعمل على توفيرها، وذلك تمهيدًا لبدء عودة التشغيل للموسم الجديد مبكرًا.

سرعة تشغيل جهاز التعقيم

وخلال الزيارة وجه وكيل وزارة الصحة، لمسئولي الإدارة الهندسية بسرعة تشغيل جهاز التعقيم خلال 48 ساعة والإفادة وكذلك لإدارة الصيدلة بالمديرية لدعم الحجر الصحي بعدد من الصيادلة يتناسب وحجم العمل، مثمنًا دور الفريق الطبي بجميع منافذ الحجر الصحي المحافظة.