الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة مطروح يتفقد الحجر الصحى بالمطار الدولى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، تجهيزات الحجر الصحي بمطار مطروح الدولي، استعدادا لموسم التشغيل القادم خلال فترة قريبة لاستقبال رحلات مختلفة.

1000094411

الحجر الصحي

تفقد وكيل وزارة الصحة، صالة الوصول والسفر الداخلي والدولي وصالة كبار الزوار والوقوف على تجهيز عيادة الحجر الصحي مطابقة للمواصفات والمعايير العالمية المطلوبة ودراسة تجهيز مركز لمعلومات الحجر الصحى.

1000094399

عودة التشغيل للموسم الجديد مبكرًا

واستقبل اللواء محمود السيد مدير مطار مطروح، الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمكتبه، ومناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة، حيث تمت مناقشة الفريق الطبي والإداري حول الاحتياجات المطلوبة، وحصرها للعمل على توفيرها، وذلك تمهيدًا لبدء عودة التشغيل للموسم الجديد مبكرًا.

1000094402

سرعة تشغيل جهاز التعقيم

وخلال الزيارة وجه وكيل وزارة الصحة، لمسئولي الإدارة الهندسية بسرعة تشغيل جهاز التعقيم خلال 48 ساعة والإفادة وكذلك لإدارة الصيدلة بالمديرية لدعم الحجر الصحي بعدد من الصيادلة يتناسب وحجم العمل، مثمنًا دور الفريق الطبي بجميع منافذ الحجر الصحي المحافظة.

1000094408
1000094405
وكيل وزارة الصحة بمطروح الحجر الصحي مطار مطروح الدولي موسم التشغيل القادم مطروح

مواد متعلقة

وكيل صحة مطروح: استحداث منفذ لتقديم خدمات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج

الأكثر قراءة

رسميًا.. الأهلى يطلب تأجيل سوبر الأبطال 24 ساعة

سقوط العديد من القتلى فى إطلاق النار فى براغ ومقتل المسلح

"عايشة دور الراجل".. ننشر أول صور لإمبراطورة كباريهات الهرم

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

مع التقلبات الجوية.. كيف تحمى نفسك من نزلات برد الشتاء؟

قرار من النيابة بحق إمبراطورة كباريهات الهرم والراقصة جومانة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر

اليوم الـ76 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة