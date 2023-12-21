وكيل صحة مطروح: استحداث منفذ لتقديم خدمات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، يرافقه الدكتور إبراهيم الدمرداش مدير عام الطب الوقائي والرعاية الأساسية وأحمد أنس تفتيش مالي وإداري، ووائل محمد عضو الإدارة الهندسية للمرور، عدد من وحدات الرعاية الأولية “وحدة السادات الصحية، وحدة كـ 7 الصحية، مركز السنوسية الطبي” والتابعين للإدارة الصحية بمطروح للاطمئنان على انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتواجد القوى البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدات، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل.

مؤشرات أداء عمل الفرق الطبية

وتفقد وكيل صحة مطروح الخدمات المختلفة بالوحدات حيث تابع مؤشرات أداء عمل الفرق الطبية، ومؤشرات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، موجهًا بأهمية التأكد من رضا المرضى والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كافة اوجه الرعاية الصحية للمرضى، مؤكدًا على حسن المعاملة المترددين.

فحص المقبلين على الزواج

ووجه وكيل صحة مطروح، للمسئول الإعلامي بالمديرية بزيادة الأنشطة الإعلامية والتوعوية والإعلان عن استحداث منفذ لتقديم خدمات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج؛ حرصا على زيادة أعداد المستفيدين وتخفيف العبء.



الرعاية الصحية للمرضى

وفي نهاية الزيارة، أكد وكيل صحة مطروح، على أهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والتأكد من رضا المرضى والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى، مشيرًا إلى أن مديرية الصحة قدمت ولا زالت تقدم كافة الدعم والمساندة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية بجميع مراكز المحافظة.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالتواجد والجاهزية المستمرة والمتابعة الدائمة على منافذ تقديم الخدمات الصحية.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث