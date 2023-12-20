وكيل "صحة مطروح" يتفقد وحدات الرعاية الأساسية بإدارة الضبعة (صور)

أجرى د.مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح جولة ميدانية مفاجأة اليوم للمرور على وحدات الرعاية الأولية "وحدة فوكة ووحدة الجفيرة ووحدة زاوية العوام ووحدة جلالة ووحدة غزالة" التابعة للإدارة الصحية بالضبعة للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين وتواجد القوي البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بالوحدات.

بدأ وكيل صحة مطروح جولته بالمرور على وحدة فوكة الصحية متفقدا الاستقبال، وعيادة الأسنان والصيدلية وتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل، وكذا توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل والأدوية.

واستكمل سالم جولته بالمرور على وحدات الجفيرة وزاوية العوام وجلالة الصحية متفقدا الاستقبال، والصيدلية وسكن الأطباء وتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل، وتوفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل والطعوم وتابع سيادته مؤشرات العيادات الصباحية.

وأنهى سالم جولته بالمرور على وحدة غزالة الصحية متفقدا الاستقبال، وصيدلية الوحدة وتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل وتوفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل والطعوم، واستمرار الفريق الطبى فى فتح الملفات العائلية للمواطنين.

ووجه وكيل صحة مطروح للإدارة الهندسية بالمديرية بسرعة إصلاح أعمال السباكة الطارئة بوحدة غزالة ولمدير إدارة الضبعة برفع مستوي النظافة بالوحدات الصحية، والمرور الدورى الفعال على جميع الوحدات والحجر الصحى بمطار العلمين واستكمال الهيكل الإدارى للإدارة وتوزيع المهام، بما ينعكس بالإيجاب على متلقى الخدمات الصحية.

تقديم الخدمات الصحية

وشدد وكيل وزارة الصحة، علي أنه لن ولم يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية للمقصرين أو المتغيبين عن العمل بمختلف منافذ تقديم الخدمات الصحية، مؤكدا أهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والتأكد من رضا المرضي والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضي، مشيرا إلى أن مديرية الصحة قدمت ولا زالت تقدم كافة الدعم والمساندة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية بجميع مراكز المحافظة وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ودعم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

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