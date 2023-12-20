الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة مطروح" تطلق قافلة طبية مجانية بمنطقة جلال الأحد والإثنين

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

تنظم مديرية الصحة بمطروح، الأحد والإثنين، ٢٤ - ٢٥ ديسمبر الجاري، قافلة طبية مجانية بمنطقة جلال التابعة للإدارة الصحية بالضبعة شرق مطروح.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن القافلة الطبية، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية طبية المختلفة تحت رعاية ودعم وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

التخصصات الطبية

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن القافلة يجرى تنفيذها تحت اشراف الدكتور حجازي محمد منسق القوافل العلاجية وتضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - وأمراض النساء - التثقيف الصحى) بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، بالاضافة الي تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالاضافة لعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع أراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

توفير الرعاية الصحية للمواطنين 

وأشار  إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح وتنفيذًا لرؤية القيادة السياسية وفق تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان. 

مديرية الصحة بمطروح قافلة طبية مجانية منطقة جلال الإدارة الصحية بالضبعة وكيل صحة مطروح

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