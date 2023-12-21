«إعلام القاهرة» تنظم دروة تدريبية لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى البحث العلمى لأعضاء هيئة التدريس

نظمت كلية الإعلام بجامعة القاهرة دورة تدريبية بعنوان: «تطبيقات الذكاء الاصطناعي في بحوث الإعلام والتسويق وصناعة المحتوى» لأعضاء هيئة التدريس، برعاية الدكتورة حنان جنيد عميدة الكلية وبإشراف الدكتور أشرف جلال رئيس القسم وتنسيق الدكتور سارة فوزي رئيس لجنة الشراكات بالقسم، بالتعاون مع مجموعة أون آير للإعلام والاستثمار بحضور الدكتورة منى مراد الرئيس التنفيذي للمجموعة وحاضر بها د. عبدالرحمن محمد خبير التحول الرقمي واستشاري تطوير الأعمال بقطاع الشركات الناشئة.



وأكدت الدكتورة حنان جنيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، في بيان لها، أن مثل هذه الدورات تحقق أهداف الكلية وخطتها الاستراتيجية في دعم التحول الرقمي والاستخدام الأمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالعملية التدريسية والحد من مخاطره ومواجهة تحدياته، مشيرة إلى أن تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس وتعزيز كفاءتهم من أهم الأسس التى تتبناها كلية الإعلام في استراتيجيتها.



وأعرب أعضاء هيئة التدريس المشاركون عن سعادتهم بالمحتوى التدريبي المقدم خلال الدورة التدريبية والذي يسهم بدوره في تعزيز قدراتهم البحثية باستخدام أحدث وسائل البحث والذكاء الاصطناعي، وفي ختام التدريب قدم أ.د أشرف جلال رئيس القسم والدكتورة بسنت مراد ود. حسين خليفة درع الكلية للدكتورة منى مراد، مثمنين آفاق التعاون المستمر بين القسم وأون آير استديوز، وجدير بالذكر أن أون آير قد أعلنت عن تقديم مجموعة من الدورات التدريبية للطلبة خلال إجازة نصف العام سيعلن عنها قريبا.

وفي سياق آخر أعلن الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، عن حصاد عام 2023 للأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية ومعهد إعداد القادة، حيث استطاعت الجامعات المصرية خلال عام 2023 أن تنظم 31275 نشاطا طلابيا، مقسمة إلى 1485 أنشطة قمية، 3879 أنشطة برامج التوعية، 25911 أنشطة طلابية عامة.