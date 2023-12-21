الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مستشار التعليم العالى للأنشطة الطلابية: 31 ألف نشاط طلابى بالجامعات المصرية

مستشار وزير التعليم
مستشار وزير التعليم العالي

أعلن الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، عن حصاد عام 2023 للأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية ومعهد إعداد القادة، حيث استطاعت الجامعات المصرية خلال عام 2023 أن تنظم 31275 نشاطا طلابيا، مقسمة إلى 1485 أنشطة قمية، 3879 أنشطة برامج التوعية، 25911 أنشطة طلابية عامة.

وأفاد مستشار الوزير للأنشطة الطلابية بأن الأنشطة القمية تمثلت فى استضافة جامعة سوهاج دورة الألعاب التخصصية لكليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية، واستضافت جامعة الفيوم اللقاء القمى الثاني لسفراء النوايا الحسنة تحت شعار "طلاب مبتكرون ومخترعون"، وكذلك اللقاء القمى التاسع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، كما استضافت جامعة حلوان أسبوع شباب الجامعات بمشاركة 4500 طالب وطالبة.

معهد إعداد القادة استهدف خلال عام 2023 تأهيل وتدريب مرشحي رئاسة الجامعات وكذلك الطلاب فى مصر والوطن العربى

وأشار الدكتور همام إلى أن الجامعات شاركت فى العديد في الأنشطة القمية، ومنها دورة الشهيد الرفاعي الـ50، ومسابقة إبداع 11، وبارالمبياد الجامعات المصرية، ومعرض القاهرة الدولى السابع للابتكار، وملتقى الاتحادات الطلابية للجامعات المصرية، وغيرها من الأنشطة القمية.

وعلى صعيد معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد نظم المعهد عددا من البرامج التدريبية التى استهدفت تأهيل وتدريب مرشحي رئاسة الجامعات، وكذلك المرشحون للمناصب القيادية بالمراكز البحثية، وأعضاء البعثات والمهمات العلمية، والطلاب في مصر والوطن العربي، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، ومديرو الإدارات ومديرو رعاية الشباب بالجامعات، بجانب عقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل داخل مقر المعهد أو مع المؤسسات الأكاديمية.

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معهد إعداد القادة يختتم فعاليات برنامج رائدات المستقبل

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معهد إعداد القادة ينظم برنامجًا تدريبيًا بمشاركة 200 طالبة من الجامعات التكنولوجية

وفي سياق آخر، أطلقت الوزارة عدد 6 منصات إلكترونية، بالإضافة إلى البوابات الإلكترونية، ومنها موقع اللجنة الاستشارية العليا، وموقع تقديم الطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، وموقع آخر لنظام القبول بالجامعات الخاصة والأهلية، بالإضافة إلى منصة للتطوير الأكاديمي لتسجيل المشاركين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات.

معهد إعداد القادة أهمية المشاركة فى الانشطة الطلابية الأنشطة الطلابية في الجامعات مستشار وزير التعليم العالي حصاد الانشطه الطلابيه في الجامعات

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