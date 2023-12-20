التعليم العالي: اهتمام الدولة انعكس على التصنيف العالمي للمراكز البحثية

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المراكز البحثية المصرية استطاعت الحصول على مراتب متقدمة من التصنيف العالمي، حيث هناك اهتمام كبير من القيادة المصرية بالدور الذي يقوم به المركز البحثي.

التصنيف العالمي لمراكز البحوث

وأكد "عبدالغفار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "اليوم"، أنه تم مضاعفة المنشور العلمي داخل المراكز البحثية، وذلك إيمانًا من الدولة بالحبث العلمي وأهمية هذه المراكز في علاج الأزمات المختلفة في مصر، لذا ليس غريبًا أن يحصل المركز القومي للبحوث على تصنيف عالمي متقدم بين المراكز البحثية الدولية.

وتابع:" من بين العشر مراكز الأولى على مستوى الشرق الأوسط مراكز بحثية مصرية، وبالتالي البحث العلمي في مصر يسير بخطى ثابتة وسريعة نحو مزيد من التقدم والازدهار".

يذكر أن المركز القومي للبحوث فاز للعام الثالث على التوالى، بالمركز الأول فى مؤشر سيماجو للمراكز والمعاهد البحثية (2023) على مستوى مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فعلى مستوى مصر جاء المركز متقدمًا على مركز البحوث الزراعية فى المركز الرابع، وهيئة الطاقة الذرية فى المركز الخامس، كما شغلت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية المركز السابع ومعهد بحوث البترول فى المركز التاسع.

وتعتبر مؤسسة سيماجو هى محررة هذا التصنيف الأكاديمى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بهدف خلق بيئة تنافسية لتعزيز نتائج الأبحاث الصادرة عن المراكز البحثية، وتعزيز التعاون بين المراكز البحثية المصرية ونظرائها فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.