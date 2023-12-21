"زراعة الغربية" توفر البصل فى المنافذ بسعر 20 جنيهًا للكيلو

قررت مديرية الزراعة بالغربية، بقيادة الدكتور خالد أبوشادي، طرح البصل في منافذ المديرية، بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط بالتعاون مع أجهزة الدولة وجمعيات التجار المستوردين والمصدرين.

وقال الدكتور خالد أبوشادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إنّ المرحلة الحالية تتطلب التعاون بين مديرية الزراعة والتموين والطب البيطري، وجميع الفئات والقطاعات؛ لدعم وتوفير كافة المواد والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، وطارق رحمى محافظ الغربية اليوم الخميس، بطرح البصل بأسعار مخفضة تصل إلى 20 جنيها للكيلو، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة بالغربية، في منافذ المديرية المنتشرة في جميع المدن وفي بعض القري والوحدات القروية تسهيلًا علي الموطنيين في الحصول علي البصل دون عناء.

وأشار أبوشادي إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التعاون بين مديرية الزراعة والتموين والطب البيطري وكافة الفئات والقطاعات؛ لدعم وتوفير كافة المواد والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك تزامنًا مع انطلاق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية، لافتًا إلى توفير الدفعة الأولى من البصل وبيعها بمنافذ مديرية الزراعة بالغربية.

زراعة الغربية توفر البصل للمواطنين

زراعة الغربية توفر البصل للمواطنين