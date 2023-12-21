الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"زراعة الغربية" توفر البصل فى المنافذ بسعر 20 جنيهًا للكيلو

زراعة الغربية توفر
زراعة الغربية توفر البصل للمواطنين

قررت مديرية الزراعة بالغربية، بقيادة الدكتور خالد أبوشادي، طرح البصل في منافذ المديرية، بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط بالتعاون مع أجهزة الدولة وجمعيات التجار المستوردين والمصدرين.

وقال الدكتور خالد أبوشادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إنّ المرحلة الحالية تتطلب التعاون بين مديرية الزراعة والتموين والطب البيطري، وجميع الفئات والقطاعات؛ لدعم وتوفير كافة المواد والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، وطارق رحمى محافظ الغربية اليوم الخميس، بطرح البصل بأسعار مخفضة تصل إلى 20 جنيها للكيلو، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة بالغربية، في منافذ المديرية المنتشرة في جميع المدن وفي بعض القري والوحدات القروية تسهيلًا علي الموطنيين في الحصول علي البصل دون عناء.

وأشار أبوشادي إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التعاون بين مديرية الزراعة والتموين والطب البيطري وكافة الفئات والقطاعات؛ لدعم وتوفير كافة المواد والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك تزامنًا مع انطلاق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية، لافتًا إلى توفير الدفعة الأولى من البصل وبيعها بمنافذ مديرية الزراعة بالغربية.

زراعة الغربية توفر البصل للمواطنين
زراعة الغربية توفر البصل للمواطنين
زراعة الغربية توفر البصل للمواطنين
زراعة الغربية توفر البصل للمواطنين
زراعة الغربية توفر البصل للمواطنين
زراعة الغربية توفر البصل للمواطنين
زراعة الغربية توفر بصل في المنافذ بسعر 20 حنيه ا للكيلو مديريه الزراعة بالغربيه طرح البصل في منافذ المديرية التعاون مع كافة أجهزة الدولة والتجار وكيل وزارة الزراعة بالغربية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إشعار المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع أجهزة الدولة

مواد متعلقة

جامعة طنطا فى المركز الـ 17عربيًا والسادس محليًا

مبادرة "حياة كريمة" تغير واقع قرية الغريب.. توفير الخدمات وتحقيق الأحلام

إحالة أوراق قاتلة صديقتها بطنطا للمفتى: هذا موعد النطق بالحكم

وكيل "تعليم الغربية" يتفقد مدارس قرى إدارة شرق طنطا التعليمية

محافظ الغربية يتابع مشروعات التطوير فى طنطا

مراكز الغربية تواصل زراعة الأشجار ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"

مبادرة "حياة كريمة" تغير واقع الحياة في قرية كفر الديب بالغربية

محافظ الغربية يتفقد اصطفاف معدات وسيارات الطوارئ والإغاثة لـ 7 مراكز ومدن

الأكثر قراءة

سقوط العديد من القتلى فى إطلاق النار فى براغ ومقتل المسلح

معلول: لم يحالفنا التوفيق فى التأهل للنهائى وأمامنا فرصة لاقتناص البرونزية

بشرى سارة لمستحقي المعاش.. موعد زيادة المعاشات 2024

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

سعر الذهب عيار 21 بكام النهاردة للبيع والشراء بالمصنعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر

اليوم الـ76 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة