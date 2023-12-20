مراكز الغربية تواصل زراعة الأشجار ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"

أعلنت مني صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، عن بدء عملية غرس 150 شجرة مثمرة وزينة في عدد من قرى المركز وبجوار المدينة، وذلك ضمن جهود التجميل والتشجير ورفع المظهر الجمالي للمنطقة.

وأكدت صالح، في تصريحات لها، أن هذه الأعمال تأتي في إطارالمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتعكس جهود الدولة لزيادة المساحات الخضراء في ضوء التحديات المناخية الحالية.

وأضافت تهدف هذه الحملة إلى تحسين المناظر الطبيعية وتجميل المنطقة بالأشجار المثمرة والزينة، مما يسهم في خلق بيئة صحية وجمالية للمواطنين، وستوفر الأشجار المثمرة أيضًا فوائد اقتصادية للمجتمع المحلي من خلال إنتاج المحاصيل الزراعية.

غرس 120 شجرة

وفي السياق ذاته، أكد أحمد المغاورى سليمان، رئيس حى ثان المحلة بمحافظة الغربية، غرس 120 شجرة مثمرة وزينة، في عدد من شوارع الحي، وذلك استمرارًا لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لمناطق الحي.

وأوضح رئيس الحي، أن تلك الأعمال تأتى في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية.

كما أكد عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، غرس 145 شجرة مثمرة وزينة، في عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وذلك استمرارًا لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة.

يأتي هذا الإعلان في إطار استمرار جهود الحكومة المصرية لتنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، التي تهدف إلى تحقيق التوازن البيئي ومكافحة التصحر والتغير المناخي، ومن المتوقع أن تستمر حملات التجميل والتشجير في محافظة الغربية، بهدف إحداث تحسينات بصرية وبيئية مستدامة في المنطقة وتعزيز جمالياتها.

من جهته، شدد محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة ورفع تراكمات الرمال ومخلفات المبانى، جنبًا إلي جنب مع زراعة الأشجار المثمرة والزينة بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.