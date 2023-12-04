وكيل "شباب الغربية" يُشدد على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

عقد يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربية بمركز شباب محلة مرحوم، اليوم الإثنني، اجتماعًا مع العاملين بقطاعي شباب طنطا أول وثان، بحضور الدكتور خالد الشرقاوى مدير إدارة شباب طنطا أول ومحمد أبوفريخة مدير إدارة شباب طنطا ثان.

المشاركة الإيجابية في الانتخابات

وأشار “الديب” إلي ضرورة مشاركة جميع العاملين بقطاعي الشباب والرياضة بالغربية في العملية الانتخابية التي ستجري أيام 10 و11 و 12 ديسمبر الجاري، حيث أن المشاركة في العملية الانتخابية، تعكس وعي والتزام الجميع بواجباتهم الوطنية، وحرصهم على المشاركة في اختيار رئيس الجمهورية القادم.

وقال وكيل “شباب الغربية ” إن النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية مع المساهمة في توعية فئات المجتمع بكافة ربوع المحافظة باعتبارهم عنصر حيوي في المجتمع وقدرته الكبيرة على التأثير في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لترسيخ مبادئ الديمقراطية في سلوكياتهم لتمكينهم وتعزيز حضورهم وتحقيق تطلعاتهم.

المشاركة في الانتخابات واجب وطني

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى نزول الناخبين إلى اللجان الانتخابية يعد واجبًا وطنيًا وحقًا من حقوق الإنسان ويعكس أمام العالم عظمة الشعب المصري ليكون نموذجًا يحتذى به أمام الشعوب.

يذكر أن حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، عقدت بمحافظة الغربية أكثر من 24 ندوة مع كافة أطياف المجتمع المصرى من اعلامين ونقابات والغرفة التجارية وعدد كبير من شرائح المجتمع