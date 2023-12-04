"الشباب والرياضة": تخصيص 10 غرف عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالغربية

عقد يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اليوم، اجتماعًا بحضور الدكتور عبده أبوطالب وكيل المديرية للرياضة، ومديري الإدارات المركزية والإدارات الفرعية للوقوف على آخر المستجدات لتجهيز المقرات الانتخابية.

تناول الاجتماع عدد من الموضوعات الهامة، ومن أهمها مناقشة الاستعداد لتجهيز المقرات الانتخابية القادمة والتي من المقرر تنفيذها يوم ١٠، ١١، ١٢ ديسمبر، كما وجه بضرورة الاستعداد والوقوف على قدم وثاق لتنفيذ العملية الانتخابية القادمة في ظل الجمهورية الجديدة.

كما وجه بتشكيل غرفة عمليات مركزية وتوزيع المهام من الآن، وبدأ العمل في ظل ما يقوم به كل فرد من مهام منوط بها.

تخصيص 10 غرف عمليات على مستوى المحافظة

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن غرفه العمليات المركزيه ستكون بالتعاون مع غرف العمليات الفرعية والمشكلة داخل كل إدارة فرعية بواقع ١٠ غرف عمليات على مستوى المحافظة.

وأشار وكيل وزارة الشباب إلى أنه سوف تقوم عدد من اللجان المشكله برئاسته بالعمل خلال هذا الأسبوع على مدار اليوم للمرور على جميع المقرات الانتخابيه داخل مراكز الشباب والاطمئنان بتنفيذ كافة الملاحظات التي تم التنبيه عليها.

نزول الناخبين إلى اللجان الانتخابية واجب وطني

وطالب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية جميع العاملين بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مع المساهمة في توعية فئات المجتمع بكافة ربوع المحافظة باعتبارهم عنصر حيوي في المجتمع وقدرته الكبيرة على التأثير في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وذلك لترسيخ مبادئ الديمقراطية في سلوكياتهم لتمكينهم وتعزيز حضورهم وتحقيق تطلعاتهم.