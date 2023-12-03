محافظ بورسعيد: استعدادات مكثفة بجميع أحياء المحافظة لسرعة تجهيز المقار الانتخابية

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية والمعنية تكثف جهودها لسرعة الانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية بنطاق المحافظة وإمدادها بكل المستلزمات، لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر، وذلك في إطار استعدادات المحافظة النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023.

التشديد على تجهيز اللجان على أعلى مستوى مع رفع كفاءة محيط اللجان الانتخابية

وفي حي الضواحي، تفقدت سمر الموافى، رئيس حى الضواحي، مقر اللجان الانتخابية بمجمع على سليمان التعليمي، وعددًا من المقرات الانتخابية بنطاق الحى، للوقوف على جاهزيتها استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقبلة، وإزالة أى عقبات استعدادًا لانطلاق الانتخابات الرئاسية.

والتقت رئيس الحى مديري المدارس، التى تقع بها مقار اللجان الانتخابية، للوقوف على آخر التجهيزات اللازمة، والاطمئنان على جاهزيتها وصلاحيتها لاستقبال العملية الانتخابية، والتأكد من استكمال كل الاستعدادات لبدء العملية الانتخابية.

زيادة ورفع كفاءة الإنارة العامة أمام مداخل اللجان

كما تفقدت رئيس الحى اللجان التى ستجرى فيها عملية الاقتراع، وتابعت أعمال دهان اللجان من الداخل وزيادة ورفع كفاءة الإنارة العامة أمام مداخل اللجان، والقيام بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع وإزالة تجمعات القمامة وإزالة مخلفات تقليم الأشجار داخل وحول محيط مقار لجان مجمع على سليمان التعليمي، ومدرسة جمال عبدالناصر الإعدادية بنات واليرموك الابتدائية ومدرسة الشهيد كريم العايق الابتدائية والسلام التجارية ومعهد القابوطى الأزهرى ومدرسة أحد الابتدائية، وذلك فى إطار استعدادات الحى لتجهيز مقار اللجان الانتخابية استعدادًا لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمزمع عقدها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

تشكيل فريق عمل من الإدارات المعنية بحى الزهور للمرور تباعًا بكل المدارس

وفي حي الزهور، تابع فوزى الوالى، رئيس حى الزهور، الأعمال المتواصلة التى تتم بنطاق حى الزهور، وذلك فى إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، حيث تابع أعمال النظافة والتجميل وتقليم الأشجار والنخيل وقص الحشائش والهيش التى تتم بالمرور تباعًا بمدرسة الشهيد مصطفى خضر سليم بنطاق حى الزهور المقامة بها لجان انتخابية، كما تم تشكيل فريق عمل من الإدارات المعنية بالحى للمرور تباعًا بكل المدارس التى ستشهد لجانًا انتخابية وعمل اللازم كل فى تخصصه، للوصول لأعلى مستوى جاهزية للجان بكل المدارس المقامة بها لجان انتخابية بنطاق حى الزهور.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد، ومن خلال لجنة متابعة تجهيز المقار الانتخابية، برئاسة لمياء الجيار رئيس حي المناخ، تتواصل أعمال تجهيز ودهان اللجان الانتخابية في مدرستي التنيس ومصطفي كامل- أحد المقار الانتخابية بالحي- استعدادًا لاستقبال الناخبين من أهالي الحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما يتم تجهيز 10 مقار انتخابية بنطاق حي المناخ ورفع كفاءتها من الداخل والخارج على أعلى مستوى، من نظافة وصيانة وإصلاح الأعطال وتأمين أعمدة الإنارة العامة بمحيط المدارس، ورفع الإشغالات والتعديات والمخالفات من محيطها، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والأحواض داخلها وخارجها، ورفع كفاءة الطرق وتطهير البالوعات داخلها وخارجها وما إلى ذلك من أعمال.

كما تابع المهندس وليد الدعدع، رئيس حي العرب، أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات بنطاق الحي، حيث قام فريق العمل الميداني بإدارة تحسين البيئة بكنس وإزالة القمامة ورفع المخلفات ورفع كفاءة النظافة العامة بعدد من المدارس، وتجهيز اللجان الانتخابية بالحي استعدادًا لاستقبال الناخبين، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وداخل حي الشرق، واصلت الأجهزة التنفيذية، بقيادة محمد فواز، رئيس الحي، المرور بالمقار الانتخابية الواقعة بنطاق الحى بمدرسة أم المؤمنين، ومدرسة على مبارك الابتدائية، للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال باللجان استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقبلة داخل وخارج المدارس من حيث دهانات الفصول وواجهات المدارس وبردورات الأرصفة والنظافة العامة داخل وخارج اللجان وحول المدارس، والتأكيد على الإضاءة العامة وأعمال تقليم الأشجار لتجهيز اللجان على أعلى مستوى، وتقديم خدمات متكاملة للناخبين بحى الشرق، ويواصل الأستاذ محمد فواز، رئيس الحى، المرور بباقى اللجان الانتخابية بنطاق الحى يوميًا، للوقوف على جاهزية المدارس مقار اللجان انطلاقًا لماراثون الانتخابات الرئاسية.

كما تابع اللواء محمد عامر، رئيس المدينة، تنفيذ خطة عمل إدارة الحدائق اليومية، حيث تواجد العمال بمدرسة بورفؤاد الثانوية بنات، والقيام بقص الهيش وتهذيب الأشجار وتنسيق النباتات، وتم رفع المخلفات بالتعاون مع إدارة النقل الميكانيكي التابعة لديوان مجلس المدينة، وجار استكمال العمل بالمناطق المحيطة.

تجهيز المقار الانتخابية

تجهيز المقار الانتخابية

تجهيز المقار الانتخابية

تجهيز المقار الانتخابية