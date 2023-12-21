الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مياه الإسكندرية" تعتمد معمل المعايرة ليصبح الأول بالجمهورية فى مؤشر العكارة

شركة مياه الشرب بالإسكندرية
شركة مياه الشرب بالإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، تجديد اعتماد معمل المعايرة بالإدارة العامة للجودة والبيئة بقطاع المعامل لعام 2023 لنظام الجودة ISO 17025:2017 من قبل المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك"، وذلك تحت رعاية ودعم المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وبتوجيه ومساندة الدكتورة لمياء مصطفى رئيس قطاع المعامل.

زيادة مجال الاعتماد 

وكشفت الشركة - في بيان اليوم الخميس- عن تجديد الاعتماد بمجال معايرة أجهزة التوصيل الكهربي والأس الهيدروجيني والحراريات والحجوم، وقد تم اعتماد تلك المجالات منذ عام 2022، حيث تمت زيادة مجال الاعتماد عام 2023 لكل من معايرة أجهزة السرعة والزمن والعكارة.

رئيس "مياه سوهاج" يتفقد محطات الشرب وورش الخدمات ومركز تدريب الصحة المهنية

وأضاف البيان أنه باعتماد هذا المعمل بمجال معايرة أجهزة العكارة يصبح معمل المعايرة بشركة مياه الشرب بالإسكندرية من أكفأ المعامل المعتمدة بمجال معايرة أجهزة العكارة على مستوى جمهورية مصر العربية.

رفع كفاءة الكيميائيين 

وأشاد المهندس أحمد جابر بالجهد المبذول من جميع الزملاء بقطاع المعامل، مؤكدًا  مزيدا من التطوير لتحقيق ما نهدف إليه من تقديم منتج وخدمة متميزة تحافظ على مكانة شركتنا وتتناسب مع تاريخها العريق، والعمل على رفع كفاءة الكيميائيين بالشركة للحصول على المزيد من الأبحاث في مجالات المياه باستخدام أحدث التكنولوجيا ومواكبة العالم المعاصر ورفع المستوى العلمي والتقني على مستوى الشركة وشركاتنا التابعة.

txt

محافظ الغربية يُتابع جاهزية معدات ومحطات شركة مياه الشرب لمواجهة الأزمات

وتقدمت الدكتورة لمياء مصطفى بخالص الشكر والتقدير لجميع الزملاء من مديري الإدارات والكيميائيين والفنيين بالإدارة العامة للجودة والبيئة على التعاون المستمر لكل ما بذلوه من جهد والعمل بروح الفريق للوصول إلى أعلى المستويات.

من ناحية أخرى، بدأت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، العمل بمشروع مد مواسير تغذية مياه الشرب بعزبة الكراملة شرب الإسكندرية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق التنمية المستدامة للمناطق والقرى الأشد احتياجا بالمحافظة.

شركة مياه الشرب الإسكندرية معمل المعايرة ايجاك مياه الشرب

الأكثر قراءة

عاجل.. بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

رسميًا.. الأهلى يطلب تأجيل سوبر الأبطال 24 ساعة

"عايشة دور الراجل".. ننشر أول صور لإمبراطورة كباريهات الهرم

سقوط العديد من القتلى فى إطلاق النار فى براغ ومقتل المسلح

مع التقلبات الجوية.. كيف تحمى نفسك من نزلات برد الشتاء؟

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر

اليوم الـ76 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة