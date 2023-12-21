"مياه الإسكندرية" تعتمد معمل المعايرة ليصبح الأول بالجمهورية فى مؤشر العكارة

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، تجديد اعتماد معمل المعايرة بالإدارة العامة للجودة والبيئة بقطاع المعامل لعام 2023 لنظام الجودة ISO 17025:2017 من قبل المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك"، وذلك تحت رعاية ودعم المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وبتوجيه ومساندة الدكتورة لمياء مصطفى رئيس قطاع المعامل.

زيادة مجال الاعتماد

وكشفت الشركة - في بيان اليوم الخميس- عن تجديد الاعتماد بمجال معايرة أجهزة التوصيل الكهربي والأس الهيدروجيني والحراريات والحجوم، وقد تم اعتماد تلك المجالات منذ عام 2022، حيث تمت زيادة مجال الاعتماد عام 2023 لكل من معايرة أجهزة السرعة والزمن والعكارة.

وأضاف البيان أنه باعتماد هذا المعمل بمجال معايرة أجهزة العكارة يصبح معمل المعايرة بشركة مياه الشرب بالإسكندرية من أكفأ المعامل المعتمدة بمجال معايرة أجهزة العكارة على مستوى جمهورية مصر العربية.

رفع كفاءة الكيميائيين

وأشاد المهندس أحمد جابر بالجهد المبذول من جميع الزملاء بقطاع المعامل، مؤكدًا مزيدا من التطوير لتحقيق ما نهدف إليه من تقديم منتج وخدمة متميزة تحافظ على مكانة شركتنا وتتناسب مع تاريخها العريق، والعمل على رفع كفاءة الكيميائيين بالشركة للحصول على المزيد من الأبحاث في مجالات المياه باستخدام أحدث التكنولوجيا ومواكبة العالم المعاصر ورفع المستوى العلمي والتقني على مستوى الشركة وشركاتنا التابعة.

وتقدمت الدكتورة لمياء مصطفى بخالص الشكر والتقدير لجميع الزملاء من مديري الإدارات والكيميائيين والفنيين بالإدارة العامة للجودة والبيئة على التعاون المستمر لكل ما بذلوه من جهد والعمل بروح الفريق للوصول إلى أعلى المستويات.

من ناحية أخرى، بدأت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، العمل بمشروع مد مواسير تغذية مياه الشرب بعزبة الكراملة شرب الإسكندرية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق التنمية المستدامة للمناطق والقرى الأشد احتياجا بالمحافظة.