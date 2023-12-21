رئيس "مياه سوهاج" يتفقد محطات الشرب وورش الخدمات ومركز تدريب الصحة المهنية

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، محطة مياه سوهاج غرب السطحية الحاصلة على الشهادة الدولية للتنمية الفنية المستدامة TSM، والتي تبلغ طاقتها التصميمية ٣٥ ألف متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع الصرف الصحي الفرعية رقم 4 بمدينة سوهاج، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 300 لتر لكل ثانية، وذلك للاطمئنان على الالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتأكد من جودة المياه المنتجة طبقًا للمواصفات القياسية لجودة المياه وإجراء الصيانات الدورية للطلمبات لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل، بالإضافة إلى جاهزية العاملين للتعامل مع أي تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كل المعدات للتعامل الفوري مع أي أزمات أو طوارئ.

كما تفقد رئيس مياه سوهاج، ورشة النجارة وورشة الكريتال وورشة صيانة وتعبئة طفايات الحريق وذلك للتاكد من حسن سير العمل وتلبية كل متطلبات الشركة ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي لتحقيق الاكتفاء الذاتي واستثمار الأصول وتقليل النفقات وتعظيم الموارد.

كما تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، مركز تدريب السلامة والصحة المهنية للتأكد من كفاءة الدورات التدريبية التي تنفذ للعاملين في مجالات التعامل الآمن بالأماكن المغلقة والتعامل مع تسريب غاز الكلور وكيفية مجابهة الحريق وذلك للحد من المخاطر المتوقعة أثناء العمل ولتعزيز فكر سلامة وصحة العامل وحمايته من مخاطر بيئة العمل.

فيما تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، في جولة مسائية توسعات محطة مياه سوهاج غرب ومحطة معالجة صرف صحى الهجارسة ومحطة رفع صرف صحى اولاد غريب ومحطة رفع صرف صحى الهجارسة.

وشدد رئيس مياه سوهاج، على جميع العاملين بتلك المحطات على ضرورة الالتزام بتطبيق الأنظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتأكد من جودة المياه المنتجة طبقًا للمواصفات القياسية لجودة المياه ومطابقة السيب النهائى لمياه الصرف الصحى المعالجة، هذا بالإضافة إلى تشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل وجاهزية العاملين للتعامل مع أي تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل المعدات للتعامل الفوري مع أي طوارئ.