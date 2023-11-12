الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه سوهاج" تشارك بمعرض المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج بمعرض المؤتمر الوطنى الثانى بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والذى يأتى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى حضره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من المحافظين من بينهم اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

 

محافظ سوهاج يؤكد ضرورة الجاهزية التامة لمعدات الوحدات المحلية استعدادا للشتاء
 


وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أن الشركة شاركت بمشروع التخلص الآمن من الحماة الناتجة من معالجة مياه  الصرف الصحى وتحويلها إلى سماد عضوى.


وأشار الدكتور منصور صابر على نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المعامل والجودة، إلى أن المشروع يقوم بالتخلص الآمن من مخلفات محطات معالجة الصرف الصحى وإعادة استخدامها ويساهم المشروع فى الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات والحفاظ على الصحة العامة وتنفيذ متطلبات الدولة نحو التنمية الزراعية بتحويل الحماة الناتجة من محطات المعالجة إلى سماد عضوى خالى من أى ملوثات أو بكتيريا وصالح للاستخدام فى الأراضى الجديدة وتحقيق عائد اقتصادى للشركة.


كما تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، محطة مياه النويرات السطحية التى تبلغ طاقتها التصميمية 26 ألف متر مكعب يوم وتغذى ما يقرب من 160 ألف مواطن فى الاحايوة غرب وأولاد حمزة والرشايدة والشهداء والدناقلة والنويرات بمركز المنشاة والجارى تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

 

كما تفقد رئيس مياه سوهاج، مشروع صرف صحى السماكين الممول من البنك الدولى للتنمية المحلية بقيمة 34 مليون جنيه والذى يضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 49 لتر لكل ثانية وخط طرد وشبكة انحدار  ويخدم المشروع منطقة السماكين هذا بالإضافة إلى تفقد محطة مياه المنشاة السطحية التى تبلغ طاقتها التصميمية 35 ألف متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع رقم ٣ الرئيسية بأولاد حمزة والتى تبلغ طاقتها التصميمية 880 لتر لكل ثانية.

 

 وأكد على ضرورة الالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وإجراء الصيانات الدورية للطلمبات لضمان التشغيل الأمثل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل كما تم تفقد مشروع الوصلات المنزلية للصرف الصحى والتى تأتى ضمن أعمال المبادرة الرئيسية لتطوير الريف المصرى “حياة كريمة” حيث تم الانتهاء من تنفيذ 26856 ألف وصلة من 31405 وصلة منزلية وكذلك تفقد مشروع إحلال وتجديد خطوط المياه القديمة بخطوط مياه بلاستيك تضمن جودة المياه المنتجة للمواطنين.


 

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج المؤتمر الوطنى الثانى بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار الدكتور منصور صابر

مواد متعلقة

الشباب والرياضة بسوهاج تنظم معسكر كشفي بغرض الخدمة العامة وقوة التحمل

محافظ سوهاج يؤكد ضرورة الجاهزية التامة لمعدات الوحدات المحلية استعدادا للشتاء

سوهاج تبدأ فى تغطية ترعة أخميم الغربية بقرية "نيدة"

جامعة سوهاج: فتح باب التقدم للمشروعات البحثية الممولة 15 نوفمبر

إزالة 7 حالات تعد على أراضٍ زراعية فى حملة مكبرة بسوهاج

20 نوفمبر.. جامعة سوهاج تنظم المؤتمر الثالث للابتكار وريادة الأعمال

"سوهاج التعليمية" تكرم الطلاب المتفوقين بمدرسة الشيماء الثانوية للبنات (صور)

محافظ سوهاج: إزالة 24 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمركز البلينا

الأكثر قراءة

حقيقة ظهور إصابات بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور فى مصر

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

البترول: ضخ غاز طبيعي لمحطات الكهرباء لتقليل مدة انقطاع التيار

عاجل.. فصائل عراقية تعلن استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية

آخر موعد للراغبين فى تغيير مركز اقتراع انتخابات الرئاسة 2024

من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب