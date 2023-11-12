"مياه سوهاج" تشارك بمعرض المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج بمعرض المؤتمر الوطنى الثانى بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والذى يأتى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى حضره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من المحافظين من بينهم اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

محافظ سوهاج يؤكد ضرورة الجاهزية التامة لمعدات الوحدات المحلية استعدادا للشتاء





وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أن الشركة شاركت بمشروع التخلص الآمن من الحماة الناتجة من معالجة مياه الصرف الصحى وتحويلها إلى سماد عضوى.



وأشار الدكتور منصور صابر على نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المعامل والجودة، إلى أن المشروع يقوم بالتخلص الآمن من مخلفات محطات معالجة الصرف الصحى وإعادة استخدامها ويساهم المشروع فى الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات والحفاظ على الصحة العامة وتنفيذ متطلبات الدولة نحو التنمية الزراعية بتحويل الحماة الناتجة من محطات المعالجة إلى سماد عضوى خالى من أى ملوثات أو بكتيريا وصالح للاستخدام فى الأراضى الجديدة وتحقيق عائد اقتصادى للشركة.



كما تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، محطة مياه النويرات السطحية التى تبلغ طاقتها التصميمية 26 ألف متر مكعب يوم وتغذى ما يقرب من 160 ألف مواطن فى الاحايوة غرب وأولاد حمزة والرشايدة والشهداء والدناقلة والنويرات بمركز المنشاة والجارى تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

كما تفقد رئيس مياه سوهاج، مشروع صرف صحى السماكين الممول من البنك الدولى للتنمية المحلية بقيمة 34 مليون جنيه والذى يضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 49 لتر لكل ثانية وخط طرد وشبكة انحدار ويخدم المشروع منطقة السماكين هذا بالإضافة إلى تفقد محطة مياه المنشاة السطحية التى تبلغ طاقتها التصميمية 35 ألف متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع رقم ٣ الرئيسية بأولاد حمزة والتى تبلغ طاقتها التصميمية 880 لتر لكل ثانية.

وأكد على ضرورة الالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وإجراء الصيانات الدورية للطلمبات لضمان التشغيل الأمثل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل كما تم تفقد مشروع الوصلات المنزلية للصرف الصحى والتى تأتى ضمن أعمال المبادرة الرئيسية لتطوير الريف المصرى “حياة كريمة” حيث تم الانتهاء من تنفيذ 26856 ألف وصلة من 31405 وصلة منزلية وكذلك تفقد مشروع إحلال وتجديد خطوط المياه القديمة بخطوط مياه بلاستيك تضمن جودة المياه المنتجة للمواطنين.



