محافظ سوهاج يؤكد ضرورة الجاهزية التامة لمعدات الوحدات المحلية استعدادا للشتاء

كلف اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم الأحد، اللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام للمحافظة بتفقد اصطفاف معدات الوحدات المحلية لمراكز ومدن طهطا وطما شمال المحافظة، يرافقه عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، والمهندسة هويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة طما، ومديري إدارات التفتيش المالي والإداري، والمتابعة، والسيارات، فى إطار الاستعداد المبكر لمواجهة الأزمات، ومراجعة المعدات والتأكد من جاهزيتها فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالجاهزية التامة لمجابهة الكوارث والأزمات ومراجعة جميع معدات الإغاثة والتأكد من كفاءتها، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية.

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وأكد "عبدالجابر" ضرورة الجاهزية التامة لكافة المعدات، والمتابعة المستمرة بشكل يومي لحالة المعدات والسائقين لتنفيذ أي مهام طارئة ومجابهة الأزمات حال حدوثها، لافتا إلى تنفيذ توجيهات المحافظ بمراجعة المعدات بجميع الوحدات المحلية، ومديريات الخدمات.

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