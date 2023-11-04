السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سوهاج تبدأ فى تغطية ترعة أخميم الغربية بقرية "نيدة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بدأت مديرية الرى بمحافظة سوهاج في أعمال تغطية ترعة أخميم الغربية بنطاق قرية نيدة بتكلفة 19 مليون جنيه تقريبًا، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بهدف توسعة الطريق، والحفاظ على البيئة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، خلال زيارته الميدانية الأخيرة للموقع. 

وأوضح المهندس مجدي إبراهيم، وكيل وزارة الري، أن أعمال التغطية بالترعة بدأت من مدخل مدينة سوهاج أمام المدينة الجامعية للطالبات، ولمسافة 700 متر باتجاه طريق سوهاج/ نيدة، لافتًا إلى استمرار العمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.

إزالة 7 حالات تعد على أراضٍ زراعية فى حملة مكبرة بسوهاج
وعلى الجانب الآخر، تواصل محافظة سوهاج بشكل مكثف ويومي تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص التصدي للممارسات غير القانونية والتعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات، وذلك بمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وأعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، اليوم الخميس، بالتعاون مع مركز شرطة أخميم، والإدارة الزراعية، بحملة مكبرة أسفرت عن إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية.

وكشف اللواء علاء عبدالجابر، سكرتير عام المحافظة، والمشرف على الحملات بتكليف من محافظ سوهاج، عن أن حملة اليوم بمركز أخميم قد أسفرت عن إزالة 7 حالات تعد منها تنفيذ 5 قرارات إزالة، وحالتي إزالة فى المهد، على مساحة قيراطين و١٦ سهمًا، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج.

وشدد محافظ سوهاج، في توجيهات أصدرها لجميع الجهات المعنية بالمحافظة، على التصدي بكل حزم لكل التعديات، والتعامل الفوري مع المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، موجهًا بتكثيف الحملات بجميع مراكز المحافظة، والمتابعة المستمرة، والتنسيق اليومي، وتكثيف المرور الميداني لمنع التعديات والإزالة في المهد، بالتعاون مع مديرية الأمن والزراعة وحماية الأراضي بالمحافظة، لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الأراضى الزراعية ومنع التعدي عليها، باعتبارها ثروة قومية والمصدر الأساسي لإنتاج الغذاء.

اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ترعة أخميم الغربية المهندس مجدي ابراهيم وكيل وزارة الري الرئيس عبدالفتاح السيسي

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